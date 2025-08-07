Galenica wächst erfreulich und erhöht EBIT-Ausblick

Bestätigt werden das erwartete Umsatzwachstum 2025 zwischen 3% und 5% sowie die Dividende mindestens auf Vorjahresniveau.

Entsprechend erhöht Galenica den EBIT-Ausblick und geht neu von einem Wachstum zwischen 7% und 9% aus, die bisherige EBIT-Erwartung lag bei 4% bis 6%.

Der adjustierte EBIT 1 erhöhte sich um 10.9% auf CHF 109.9 Mio. – begünstigt durch positive Sondereffekte in der Höhe von CHF 5.4 Mio.

Der Umsatz der Galenica Gruppe ist im ersten Halbjahr 2025 um 5.0% auf CHF 1'995.4 Mio. gewachsen.

Galenica verzeichnet für das erste Halbjahr 2025 ein erfreuliches Wachstum in einem positiven Marktumfeld. Zum Umsatzplus von 5.0% auf CHF 1'995.4 Mio. haben sowohl das Segment «Products & Care» (+4.6%) als auch das Segment «Logistics & IT» (+5.5%) beigetragen. Damit hat sich der Umsatz der Galenica Gruppe leicht dynamischer als der Pharmamarkt (+4.8%2) sowie der Consumer-Healthcare-Markt (+0.6%3) entwickelt.

Starkes Umsatzwachstum bei rezeptpflichtigen Medikamenten

Nachdem der Umsatz der Galenica Gruppe per Ende April 2025 ein Plus von 4.7% verzeichnet hatte, konnte dieser in den Monaten Mai und Juni 2025 weiter gesteigert werden. Das Wachstum im ersten Halbjahr wurde getragen von einer hohen Nachfrage an rezeptpflichtigen Medikamenten, darunter GLP-1-basierten4 Abnehmpräparaten sowie Medikamenten in Verbindung mit der starken Grippewelle zu Beginn des Jahres. Das gute Ergebnis wurde im Vergleich zur Vorjahresperiode trotz eines Verkaufstages weniger erzielt.

Der ausgewiesene EBIT erhöhte sich um 6.2% auf CHF 108.8 Mio., der adjustierte EBIT1 um 10.9% auf CHF 109.9 Mio. Im ersten Halbjahr 2025 wurde der EBIT nebst dem erfreulichen Wachstum zusätzlich durch positive Sondereffekte im Rahmen von CHF 5.4 Mio. begünstigt. Ohne diese Effekte wäre der bereinigte EBIT um 5.4% gestiegen. Grund dafür sind deutlich geringere als ursprünglich erwartete Sanktionen in zwei Wettbewerbsverfahren, die sich im Bereich «Logistics & IT» positiv auswirkten.

Mit gesteigertem EBIT-Ausblick ins zweite Halbjahr

Galenica bestätigt den Ausblick 2025 für den konsolidierten Nettoumsatz mit einem Wachstum zwischen 3% und 5% und der Dividende mindestens auf Vorjahreshöhe. Aufgrund des starken Wachstums im ersten Halbjahr und positiver Sondereffekte von CHF 5.4 Mio. geht Galenica neu von einer EBIT1-Steigerung zwischen 7% und 9% aus, bisher wurde ein Wachstum zwischen 4% und 6% erwartet.

Galenica hat Anfang Juli 2025 die Akquisition der Diagnostikdienstleisterin Labor Team angekündigt. Da das Vollzugsdatum der Transaktion noch nicht feststeht, fliesst die Labor Team Gruppe noch nicht in den Ausblick 2025 ein.

Kennzahlen 1. Halbjahr 2025 Galenica Gruppe

(in Mio. CHF) 1. HJ 2025 1. HJ 2024 Veränderung Nettoumsatz Segment Products & Care 867.3 829.3 +4.6% Retail (B2C) 731.1 695.4 +5.1% Local Pharmacies 693.1 657.6 +5.4% Pharmacies at Home 38.1 37.9 +0.3% Professionals (B2B) 140.9 138.4 +1.8% Products & Brands 97.8 97.0 +0.9% Services for Professionals 43.1 41.4 +4.0% Segment Logistics & IT 1’649.7 1’563.3 +5.5% Wholesale 1’579.6 1’496.5 +5.6% Logistics & IT Services 83.0 77.7 +6.9% Corporate und Eliminationen -521.7 -492.6 Galenica Gruppe 1’995.4 1’900.0 +5.0% EBIT adjustiert1 Segment Products & Care 79.5 75.9 +4.6% Segment Logistics & IT 32.0 25.4 +25.8% Corporate und Eliminationen -1.6 -2.2 Galenica Gruppe 109.9 99.1 +10.9% Reingewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit adjustiert1 90.7 77.7 +16.8%

1) Ohne Einflüsse aus IFRS 16 und IAS 19 (Details zu den adjustierten Kennzahlen im Halbjahresbericht 2025 )

2) IQVIA, Pharmamarkt Schweiz, YTD Juni 2025.

3) IQVIA, Consumer Health Market Schweiz, YTD Juni 2025.

4) GLP-1 steht für «Glucagon-like Peptide 1»; ein Hormon, das im Darm produziert wird und eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels spielt.

Ausführliche Informationen im Halbjahresbericht 2025: