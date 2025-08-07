IRW-News: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver setzt die Erweiterung des Erzgangs Los Mangos in nördlicher Richtung fort

IRW-PRESS: Outcrop Silver & Gold Corp.: Outcrop Silver setzt die Erweiterung des Erzgangs Los Mangos in nördlicher Richtung fort

7. August 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) (Outcrop Silver) freut sich, über weitere hervorragende Probenergebnisse aus den Step-out-Bohrungen im Erzgang Los Mangos, der sich im hochgradigen Silberprojekt Santa Ana in Kolumbien befindet, berichten zu können. Die Ergebnisse stammen aus dem vor kurzem definierten, hochgradigen Erzfall im nördlichen Teilbereich, rund 150 Meter nördlich der historischen Abbaustätte El 20 und der ursprünglichen Entdeckungszone (Abbildungen 1 und 3). Der Erzgang Los Mangos ist entlang des Streichens und in der Tiefe nach wie vor offen (Abbildung 3).

An den zuletzt durchteuften Abschnitten zeigt sich neuerlich die gute Kontinuität und der hohe Erzgehalt des Erzgangsystems Los Mangos, insbesondere im nördlichen Ausläufer, wo die Bohrungen nun in die bis dato größten Tiefen in diesem Sektor vorgedrungen sind.

Highlights

- In Bohrloch DH476 wurden auf 2,11 Meter Erzgehalte von 445 g/t Ag und 2,14 g/t Au (606 g/t AgÄq.) bzw. auf 1,88 Meter ein Erzgehalt von 507 g/t Ag ermittelt (Tabelle 1 und Abbildung 2).

Diese Ergebnisse bestätigen die zunehmende Bedeutung des nördlich gelegenen Erzfalls bei Los Mangos. Dort weist das Erzgangsystem komplexere Strukturen auf und ist stellenweise in granodioritische Intrusionen eingebettet. Die Verbindung zwischen diesen Intrusionen und der hochgradigen Mineralisierung lässt auf einen aus struktureller und lithologischer Sicht günstigen Bereich für die Anreicherung von Silber- und Golderzen schließen. Anhand der aktuellen Bohrungen konnte in diesem Gebiet die Kontinuität des Erzgangs Los Mangos nunmehr bis in eine Tiefe von fast 150 Metern ab Oberflächenniveau bestätigt werden; es handelt sich dabei um die bis dato tiefsten Bohrabschnitte bei Los Mangos, was das absolute Höhenniveau betrifft (Abbildung 3).

Die Ergebnisse aus Bohrloch DH476, insbesondere die zahlreichen hochgradigen Abschnitte in der Tiefe, bestätigen die Kontinuität und Stärke des Erzgangsystems Los Mangos. Der nördlich gelegene Erzfall entwickelt sich zunehmend zu einer faszinierenden Mineralisierungszone, und die immer komplexeren Strukturen in Verbindung mit den intrusionsgebundenen Feeder-Systemen eröffnen neue geologische Möglichkeiten für eine Erweiterung in der Tiefe und in seitlicher Richtung, erläutert Guillermo Hernandez, Vice President of Exploration des Unternehmens. Dieser anhaltende Erfolg unterstreicht das Explorationspotenzial bei Santa Ana und spricht für unsere Strategie, mit der wir anhand von Step-out-Bohrungen Werte erschließen und auf unser nächstes Mineralressourcen-Update hinarbeiten wollen.

Ziel Bohrloch-Nr. von bis Abschnitt geschätzte Ag Au AgÄq1

(m) (m) (m) wahre g/t g/t g/t

Mächtigkeit

(m)

Los Mangos DH476 224,03 225,91 1,88 1,41 507 0,03 509

einschließlich 225,23 225,91 0,68 0,51 1.306 0,03 1.308

DH476 242,99 245,10 2,11 1,59 445 2,14 606

einschließlich 243,57 244,20 0,63 0,47 333 3,64 606

und 244,20 244,60 0,40 0,30 1.663 3,59 1.932

DH478 248,05 248,45 0,40 0,28 243 0,03 245

DH478 311,44 311,74 0,30 0,21 709 0,04 712

Tabelle 1. Analyseergebnisse der in dieser Pressemitteilung erläuterten Bohrungen.

Abbildung 1. In der Planansicht des Erzgangziels Los Mangos sind die in dieser Pressemitteilung erläuterten Bohrlöcher (Tabelle 1), die bereits früher veröffentlichten Bohrlöcher (Tabelle 3) sowie die obertägig entnommenen Explorationsproben (Tabelle 2) dargestellt. Alle Koordinaten sind UTM-Koordinaten, Zone 18N und Ausrichtung WGS84. In Bohrloch DH474 wurde auf 2,11 m ein Quarzgangabschnitt mit Brekzie durchörtert, der Erzgang Los Mangos lieferte aber keine nennenswerten Ergebnisse. In Bohrloch DH481 wurde auf 1,33 m ein Quarzgangsystem durchteuft, das ebenfalls keine nennenswerten Ergebnisse brachte. Kein nennenswertes Ergebnis bedeutet, dass der durchteufte Bereich einen Erzgehalt unter 200 g/t AgÄq.1 aufweist.

Abbildung 2. Geologischer Querschnitt mit Darstellung des Erzgangsystems Los Mangos. Die Mächtigkeit des dargestellten Bereichs beträgt 100 Meter.

Abbildung 3. Der Längsschnitt durch das Erzgangziel Los Mangos zeigt die Durchschlagspunkte der Bohrlöcher und die schon früher aufgefundene historische Abbaustätte El 20 (siehe Pressemeldung vom 1. April 2025). Die Konturen entsprechen einer Interpolation des Erzgehalts (AgÄq. g/t ) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (Meter). Bei den Durchschlagspunkten und Schlitzproben ist der Erzgehalt als AgÄq. (g/t) dargestellt. In Bohrloch DH449 wurde ein Hohlraum angetroffen, bei dem es sich vermutlich um einen alten Abbaubereich handelt.

Probe Easting Northing Höhe Probentyp Ag Au AgÄq1 Veröffentlichungsdatum

(m) (m) (m) g/t g/t g/t

15491 501854.0 556550.0 866,08 Dump Grab 234 8,07 840 23. August 2022

15492 502131.0 556607.0 764,28 Chip 1.601 1,45 1.709 23. August 2022

16189 502089.0 556636.0 770,74 Chip 334 1,60 454 8. Juli 2025

16190 501980.0 556611.0 810,83 Chip 648 21,38 2.254 26. April 2023

17351 501681.0 556466.0 1012,00 Chip 297 0,22 314 12. März 2025

17528 501846.0 556532.2 875,00 Dump Grab 301 8,04 905 12. März 2025

17531 501847.0 556533.2 875,00 Dump Grab 81 7,15 618 12. März 2025

17532 501844.0 556530.2 875,00 Dump Grab 3.019 0,56 3.061 12. März 2025

17687 501659.0 556484.0 1028,00 Chip 907 3,73 1.187 12. März 2025

17688 501660.0 556474.0 1035,00 Chip 344 3,04 572 12. März 2025

17765 501754.0 556392.0 987,00 Dump Grab 215 12,57 1.159 12. März 2025

17766 501742.0 556411.0 974,00 Chip 122 6,22 589 12. März 2025

Tabelle 2. Ergebnisse der obertägigen Splitter- und Schürfproben im Erzgangziel Los Mangos aus dem regionalen Explorationsprogramm, einschließlich jener Ergebnisse, die bereits gemeldet wurden und auf die in Abbildung 1 Bezug genommen wird (siehe Pressemeldungen vom 23. August 2022, 26. April 2023, 12. März 2025 und 8. Juli 2025). *Schürfproben sind von Natur aus selektiv und die Analyseergebnisse lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf den wahren Erzgehalt der vorhandenen Mineralisierung zu. Alle Koordinaten sind UTM-Koordinaten, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

Bohrloch-Nr. Bohrlochbezeichnung Easting Northing Höhe Tiefe Azimut Neigung

(m) (m) (m) (m) (°) (°)

DH420 SALM24HD420 501916.349 556451.154 915,18 200,25 303 -45

DH423 SALM24DH423 501917.600 556451.345 915,19 164,71 333 -45

DH425 SALM24DH425 501915.818 556450.553 914,73 215,49 285 -55

DH428 SALM24DH428 501915.742 556450.146 915,19 227,99 273 -55

DH432 SALM24DH432 501881.348 556447.027 921,96 131,46 321 -45

DH434 SALM25DH434 501881.468 556446.758 922,44 151,66 310 -45

DH436 SALM25DH436 501797.491 556358.423 989,71 179,22 315 -51

DH438 SALM25DH438 501796.942 556358.077 989,68 210,61 298 -50

DH440 SALM25DH440 501796.528 556357.559 989,84 190,19 286 -45

DH442 SALM25DH442 501796.528 556357.559 989,84 201,47 335 -49

DH444 SALM25DH444 501796.901 556358.092 989,81 200,55 306 -58

DH447 SALM25DH447 501766.685 556378.891 998,44 120,09 325 -51

DH449 SALM25DH449 501797.565 556358.288 989,73 163,98 325 -58

DH451 SALM25DH451 501796.972 556357.896 989,75 250,24 302 -65

DH453 SALM25DH453 501796.830 556357.426 989,55 242,62 286 -59

DH454 SALM25DH454 501796.932 556357.896 989,59 286,20 305 -69

DH457 SALM25DH457 501797.401 556358.269 989,55 248,71 324 -65

DH459 SALM24DH459 501797.979 556358.194 989,87 229,39 346 -60

DH461 SALM25DH461 501797.955 556358.119 989,36 273,40 346 -66

DH464 SALM25DH464 501796.568 556357.185 989,75 250,24 286 -62

DH466 SALM25DH466 501796.455 556357.080 989,40 298,94 286 -68

DH469 SALM25DH469 502040.595 556537.783 851,73 269,06 315 -45

DH472 SALM25DH472 502040.791 556537.570 851,35 365,05 315 -58

DH474 SALM25DH474 502040.325 556537.133 851,66 240,18 298 -45

DH476 SALM25DH476 502041.204 556537.565 851,90 285,65 331 -46

DH478 SALM25DH478 502041.420 556537.967 851,02 343,20 345 -45

DH481 SALM25DH481 502040.700 556538.214 851,25 345,09 329 -54

Tabelle 3. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressmeldung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für das Unternehmen.

1 Silberäquivalent

Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 1.800 US$/oz für Gold und 25 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 97 % für Gold und 93 % für Silber (siehe Pressemeldung vom 23. August 2023).Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

QA/QC

Outcrop Silver wendete seine Standardprotokolle für Probenahmen und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Tiefe der Bohrung. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse mit Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa drei Kontrollproben alle zwanzig Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable Genauigkeit der Analysen und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

Über Santa Ana

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 28.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der sowohl durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien anerkannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Santa Ana Property Mineral Resource Estimate (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.

Die Bohrkampagne zielt darauf ab, die bekannte Mineralisierung zu erweitern und neue Gebiete mit hohem Potenzial entlang des genehmigten Abschnitts des umfangreichen, 30 Kilometer langen mineralisierten Trends des Projekts zu erproben. Die aktuelle Explorationsstrategie soll einen klaren Weg für eine wesentliche Erweiterung der Mineralressource schaffen. Diese Bemühungen unterstreichen die Skalierbarkeit von Santa Ana und sein Potenzial für ein beträchtliches Ressourcenwachstum, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, sich zu einer hochgradigen, wirtschaftlich rentablen und umweltfreundlichen Silbermine zu entwickeln.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

