Motorenbauer Deutz kann deutlich zulegen - Jahresprognose steht
dpa-AFX · Uhr
KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Der Umsatz kletterte um fast ein Viertel auf 518,1 Millionen Euro nach oben, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um 16,5 Prozent auf 26,1 Millionen Euro anzog. Die operative Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent zurück. Unter dem Strich stieg der Gewinn mit 17,8 Millionen Euro auf fast das Doppelte. Konzernchef Sebastian Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel auf 488 Millionen Euro zu./men/jha/
