Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG

07.08.2025 / 10:10 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE

     Unternehmen:               Masterflex SE
     ISIN:                      DE0005492938

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      07.08.2025
     Kursziel:                  17,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q2: Operative Marge erreicht neue Höchststände - Wachstum dürfte sich in H2
beschleunigen

Masterflex hat gestern den Halbjahresbericht für 2025 vorgelegt. Die Zahlen
liegen insgesamt sehr nah an unseren Erwartungen und bestätigen sowohl auf
Umsatz- als auch Ergebnisebene die positive Entwicklung des Unternehmens mit
einer nachhaltigen Rückkehr auf den Wachstumspfad.

[Tabelle]

Top Line durch Kalendereffekte leicht gebremst - Profitabilität auf hohem
Niveau weiter verbessert: Das Umsatzwachstum von +1,6% yoy im zweiten
Quartal lag leicht unter dem Wert des ersten Quartals (+5,1% yoy), was vor
allem auf die geringere Anzahl an Fakturatagen aufgrund des späten
Ostertermins zurückzuführen ist. Der Umsatz lag mit 25,8 Mio. EUR leicht
unterhalb unserer Prognose (MONe: 26,1 Mio. EUR). Auf Halbjahressicht ergibt
sich damit ein solides Plus von +3,4%, das in H2 nochmals übertroffen werden
dürfte. Dynamischer zeigte sich hingegen die Ergebnisentwicklung: Die
operative EBIT-Marge wurde auf 12,8% in Q2 (+0,3 PP yoy, MONe: 12,4%) bzw.
14,7% im Halbjahr gesteigert und konnte damit vom ohnehin hohen Niveau
weiter ausgebaut werden. Dies ist primär auf eine verbesserte
Materialeinsatzquote zurückzuführen, die durch günstigere
Einkaufskonditionen und Produktivitätssteigerungen in der Fertigung erreicht
wurde. Das EBIT wurde hingegen durch zwei Sondereffekte in Form von
Währungsverlusten (~0,4 Mio. EUR) sowie Anlaufkosten für das neue
Luftfahrtwerk in Marokko (~0,3 Mio. EUR) belastet, die in den sonstigen
betrieblichen Aufwendungen enthalten sind.

Anorganisches Wachstum im Fokus: Neben dem organischen Wachstum rückt auch
die externe Expansion stärker in den Fokus. Masterflex plant bis 2030 rund
50-60 Mio. EUR zusätzlichen Umsatz durch Akquisitionen zu erzielen. In den
kommenden Quartalen sollen erste Targets im Rahmen einer Due Diligence
geprüft werden, wobei die avisierte Unternehmensgröße der Zielgesellschaften
im Bereich zwischen 5 und 20 Mio. EUR Umsatz liegen dürfte. Die Finanzierung
soll zunächst über Fremdkapital erfolgen, mittelfristig ist jedoch laut
Vorstand auch eine Kapitalerhöhung denkbar, um die Bilanzstruktur im
Anschluss zu verbessern.

Fazit: Die H1-Zahlen bestätigen die operative Stärke von Masterflex in einem
weiterhin anspruchsvollen Umfeld. Die anstehende Konjunkturerholung sowie
der jüngste Auftragsgewinn (siehe Comment vom 01. Juli 2025) dürften das
Wachstum über 2025 hinaus weiter beschleunigen. Wir bekräftigen unsere
Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 17,00 EUR.



---------------------------------------------------------------------------

