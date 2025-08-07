Pressestimme: 'Südwest Presse' zu US-Stopp für mRNA-Impfstoffe
dpa-AFX · Uhr
ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu US-Stopp für mRNA-Impfstoffe
Der Vorgang zeigt: In der US-Regierung und der sie tragenden MAGA-Bewegung treten ideologischer Eifer und Verschwörungsmythen an die Stelle von Wissenschaft und Forschung. Während der Präsident vom Friedensnobelpreis träumt, schlafwandelt seine Nation in ein neues düsteres Mittelalter. Wenn man der Nachricht etwas Gutes abgewinnen möchte, dann ist es die Hoffnung, dass Europa als Standort für Wissenschaft und Medizin-Forschung sowie als verbleibender Leuchtturm der Aufklärung profitieren könnte - sofern es gelingt, die Kräfte im Zaum zu halten, die Trumps politische Rezeptur auch hier verabreichen wollen./yyzz/DP/zb
onvista Premium-Artikel
Chartzeit EilmeldungAeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich05. Aug. · onvista
onvista Bilanz-AnalyseAmazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
US-ZollhammerSchweizer fürchten Wirtschaftseinbruchgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Nordsee-Windkraftflächen finden keinen Käufergestern, 16:26 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: Kennedy Jr. streicht halbe Milliarde bei mRNA-Impfstoffengestern, 17:05 Uhr · dpa-AFX
Rheinisches Revier: RWE erkennt 20 Bergschäden angestern, 06:15 Uhr · dpa-AFX
WDH/ROUNDUP/US-Zollhammer: Schweizer fürchten Wirtschaftseinbruchgestern, 15:55 Uhr · dpa-AFX