Pressestimme: 'Südwest Presse' zu US-Stopp für mRNA-Impfstoffe

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu US-Stopp für mRNA-Impfstoffe

Der Vorgang zeigt: In der US-Regierung und der sie tragenden MAGA-Bewegung treten ideologischer Eifer und Verschwörungsmythen an die Stelle von Wissenschaft und Forschung. Während der Präsident vom Friedensnobelpreis träumt, schlafwandelt seine Nation in ein neues düsteres Mittelalter. Wenn man der Nachricht etwas Gutes abgewinnen möchte, dann ist es die Hoffnung, dass Europa als Standort für Wissenschaft und Medizin-Forschung sowie als verbleibender Leuchtturm der Aufklärung profitieren könnte - sofern es gelingt, die Kräfte im Zaum zu halten, die Trumps politische Rezeptur auch hier verabreichen wollen./yyzz/DP/zb