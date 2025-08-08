Werbung ausblenden

EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.08.2025 / 17:12 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Mari-Lizette
Nachname(n):Malherbe

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008430026

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
563,154648 EUR184.151,57 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
563,154648 EUR184.151,57 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Internet:www.munichre.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100096 08.08.2025 CET/CEST

