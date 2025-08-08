EQS-News: Fabasoft mit Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Quartal 2025/2026

EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 8. August 2025 die Konzern-Zahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2025/2026 (1. April 2025 - 30. Juni 2025):

Umsatzerlöse: 21,2 Mio. EUR (20,4 Mio. EUR in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

EBITDA: 4,3 Mio. EUR (3,7 Mio. EUR in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

EBIT: 2,4 Mio. EUR (1,7 Mio. EUR in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: -0,5 Mio. EUR (0,1 Mio. EUR in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025)

Bestand der liquiden Mittel: 32,3 Mio. EUR zum 30. Juni 2025 (23,3 Mio. EUR zum 30. Juni 2024)

Linz, am 8. August 2025 – Der Fabasoft Konzern erzielte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 mit 21,2 Mio. EUR einen Anstieg der Umsatzerlöse um 3,7% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Anteil an wiederkehrenden Umsatzerlösen erhöhte sich dabei von 57,1% im Vorjahresvergleichszeitraum auf 60,0% in der Berichtsperiode.

Steigerung sämtlicher Ertragskennzahlen bei anhaltenden Investitionen

Bei anhaltenden Investitionen in den Auf- und Ausbau der Fabasphere sowie in die Forschung und Entwicklung der Cloud-native Softwareprodukttechnologie mit Mindbreeze AI erzielte der Fabasoft Konzern in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 ein EBITDA von 4,3 Mio. EUR (3,7 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Das EBIT konnte in der Berichtsperiode um 41,1% auf 2,4 Mio. EUR gesteigert werden (1,7 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres).

Der Personalaufwand hat sich im Berichtszeitraum mit einem Anstieg um 2,9% auf

12,1 Mio. EUR unterproportional zu den Umsatzerlösen des Fabasoft Konzerns entwickelt (11,8 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 3,7 Mio. EUR um 3,5% unter dem Vorjahresvergleichsniveau (3,8 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres).

„Das erste Quartal 2025/2026 zeichnete sich erneut durch nachhaltiges Wachstum, gezielte Zukunftsinvestitionen und eine klare strategische Ausrichtung aus – trotz herausfordernder geopolitischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen“, kommentiert Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann die Entwicklung in der Berichtsperiode. „Über unsere Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen hinaus liegen die Investitionsschwerpunkte im laufenden Geschäftsjahr auf der gezielten Stärkung marktnaher Bereiche – insbesondere Marketing, Sales und Customer Success. Gemeinsam mit dem neuen Markenauftritt erwarten wir daraus eine höhere Marktdurchdringung und stärkere Kundenbindung“, sagt Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann abschließend.

Zum 30. Juni 2025 beschäftigte das Unternehmen 499 Mitarbeitende. Ein Jahr zuvor waren es 495 Mitarbeitende.

Der vollständige 3-Monatsbericht 2025/2026 ist unter folgendem Link abrufbar:

Deutsch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2025_2026.pdf

Englisch (PDF): https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2025_2026.pdf

Über Fabasoft:

Fabasoft ist ein Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleister für Dokumenten- und Prozessmanagement. Als österreichischer IT-Innovationsführer sowie DACH-Marktführer im Bereich elektronischer Akten setzt das börsennotierte Unternehmen neue Maßstäbe für effiziente und skalierbare Geschäftsabläufe. In einem digitalen Ökosystem – der Fabasphere – bietet Fabasoft vernetzte Software Solutions für dokumentenintensive Business-Prozesse. Die Produkte digitalisieren, vereinfachen und beschleunigen geschäftliche Abläufe – unterstützt durch den gezielten Einsatz künstlicher Intelligenz, die Informationen kontextbasiert verarbeitet und Workflows automatisiert steuert. Entwicklung, Betrieb und Datenhaltung in der EU und der Schweiz stellen die volle digitale Souveränität sicher.

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

Linz, 8. August 2025

Mag. Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62 0

