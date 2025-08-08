Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion

Mobimo Holding AG: Mobimo stärkt Anlageportfolio mit Akquisition in Stadt und Kanton Zürich



08.08.2025 / 06:30 CET/CEST

Mobimo stärkt Anlageportfolio mit Akquisition in Stadt und Kanton Zürich

Am 7. August 2025 unterzeichnete Mobimo einen Kaufvertrag zum Erwerb aller Aktien der EMWE Holding AG und deren Tochtergesellschaft EMWE Immobilien AG.

EMWE Immobilien AG hält fünf Wohnliegenschaften in Uster, Wädenswil und Zürich und zwei Liegenschaften im Bau in Zürich und eine in Kloten.

Nach Fertigstellung der Liegenschaften wird das übernommene Portfolio einen aus heutiger Sicht geschätzten Marktwert von rund CHF 230 Mio. haben und einen Soll-Mietertrag von jährlich rund CHF 6,5 Mio. generieren.

Kaufpreiszahlung erfolgt zu 51% in Aktien der Mobimo Holding AG.

Schaffung neuer Aktien aus dem bestehenden Kapitalband.

Vollzug der Transaktion ist bis Ende August 2025 vorgesehen.

Luzern, 8. August 2025 – Mobimo stärkt das Anlageportfolio im Bereich Wohnen durch die Akquisition von fünf Bestandesliegenschaften und drei Liegenschaften im Bau in der Stadt und dem Kanton Zürich. Die neuwertigen Liegenschaften zeichnen sich durch eine hohe Objekt- und Standortqualität aus und stellen eine spannende Ergänzung für das Mobimo Anlageportfolio dar.

Am 7. August 2025 unterzeichnete Mobimo einen Kaufvertrag zum Erwerb aller Aktien der EMWE Holding AG. Die EMWE Holding AG ist die Muttergesellschaft der EMWE Immobilien AG. Diese hält fünf Wohnliegenschaften in Uster, Wädenswil und Zürich. Im Weiteren hält die Gesellschaft zwei Liegenschaften im Bau in Zürich und eine in Kloten, deren Fertigstellung bis Ende 2027 geplant ist.

Die Parteien haben den Wert der Aktiven, insbesondere der Immobilien, auf rund CHF 185 Mio. und der Verbindlichkeiten, insbesondere Bankfinanzierungen, auf rund CHF 77 Mio. festgelegt. Die Kaufpreiszahlung erfolgt im Sinne einer Quasifusion zu 51% in Aktien der Mobimo Holding AG und zu 49% in bar. Für den Aktienanteil werden neue Aktien der Mobimo Holding AG unter Ausschluss des Bezugsrechtes der bestehenden Aktionäre aus dem genehmigten Kapitalband geschaffen. Die Verkäufer haben sich zu einer 5-jährigen Haltedauer für die erhaltenen Aktien verpflichtet. Für den Baranteil wird Mobimo über bestehende Kreditlimiten oder den Kapitalmarkt zusätzliches Fremdkapital beschaffen. Der Vollzug der Transaktion ist bis Ende August 2025 vorgesehen.

Die fünf Bestandesliegenschaften in Uster (zwei Objekte), Wädenswil und der Stadt Zürich (zwei Objekte) haben einen Marktwert von rund CHF 110 Mio. und sind nahezu vollvermietet mit einem jährlichen Soll-Mietertrag von rund CHF 3 Mio. Die drei Liegenschaften im Bau in Kloten und der Stadt Zürich (zwei Objekte) sollen bis Ende 2027 fertiggestellt werden mit Baukosten von rund CHF 45 Mio. Nach Fertigstellung werden die drei Liegenschaften einen jährlichen Soll-Mietertrag von CHF 3,5 Mio. erzielen und aus heutiger Sicht einen Marktwert von rund CHF 120 Mio. aufweisen.

«Ich freue mich sehr über die Aufnahme der Liegenschaften der EMWE in unser Anlageportfolio. Mit den neuwertigen Liegenschaften können wir unser Wohnportfolio in der Region Zürich weiter ausbauen, unser bestehendes Portfolio in Bezug auf die Objekt- und Standortqualität weiter optimieren sowie den Nachhaltigkeitsaspekt unseres Portfolios weiter verbessern», so CEO Daniel Ducrey. «Mit der Akquisition können wir auch unseren Mietertrag auf nachhaltiger Basis weiter steigern, eine unserer strategischen Prioritäten».



Barbara Walser und Sandro Mezzi, bisherige Eigentümer der EMWE Holding AG und der EMWE Immobilien AG, ergänzen: «Es freut uns sehr, dass unsere über viele Jahre mit grosser Sorgfalt entwickelten Liegenschaften in die Hände eines ebenfalls sehr verantwortungsvollen und langfristig denkenden Eigentümers übergehen. Vom ersten Gespräch an beeindruckten uns CEO Daniel Ducrey und sein Team durch Professionalität und Vertrauen. Wir schätzen es sehr, nun als Mobimo-Aktionäre an der nachhaltigen Wertentwicklung beteiligt zu sein».

Aufgrund eines Ausgabepreises der neuen Aktien über dem NAV per 30. Juni 2025, wird der Portfoliowert für die bestehenden Aktionäre nicht verwässert und nach Fertigstellung aller Projekte zu einer Steigerung des Gewinns pro Aktie führen. Trotz einem leicht negativen Einfluss durch die Akquisition auf die Eigenkapitalquote (Senkung um ca. 80 Basispunkte pro-forma auf Basis 30. Juni 2025) und den EPRA-LTV (Anstieg um ca. 85 Basispunkte pro-forma auf Basis per 30. Juni 2025) wird Mobimo weiterhin eine sehr solide Finanzierungssituation aufweisen.



Für weitere Informationen verweisen wir auf den heutigen Webcast zum Ergebnis des ersten Halbjahres 2025 mit Daniel Ducrey, CEO und Jörg Brunner, CFO um 10.00 Uhr (CET).

Der Webcast kann unter nachfolgendem Link verfolgt werden (Registration notwendig): https://event.swisscom.ch/v/mobimo-20250808

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,9 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

