Werbung ausblenden

Northvolt-Verwalter dämpft nach Lyten-Einstieg Hoffnungen der Gläubiger

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Stockholm (Reuters) - Nach der Pleite des schwedischen Batterieherstellers Northvolt macht der Insolvenzverwalter dessen Geldgebern wenig Hoffnung.

Viele Gläubiger würden eine Menge Geld verlieren, sagte der Verwalter Mikael Kubu am Freitag auf einer Pressekonferenz am Northvolt-Standort im schwedischen Skelleftea.

Am Vorabend hatte das auf Batterien spezialisierte US-Startup Lyten die Übernahme eines Großteils von Northvolt angekündigt. Dazu zählen auch Northvolt-Vorhaben in Deutschland. Der von Volkswagen und der US-Bank Goldman Sachs finanzierte Konzern hatte mit dem Bau eines Werks in Heide in Schleswig-Holstein begonnen.

Lyten-Chef Dan Cook hatte erklärt, man wolle "zu einem großen Teil dort anknüpfen, wo das Northvolt-Team aufgehört habe". Lyten wird vom Opel-Mutterkonzern Stellantis und vom Logistikunternehmen FedEx unterstützt. Ziel von Lyten sei es, die Lieferungen von Batteriezellen im Jahr 2026 wieder aufzunehmen.

Northvolt galt in Europa als Hoffnungsträger, um die Abhängigkeit europäischer Autobauer von chinesischen Batterie-Anbietern wie CATL oder BYD zu reduzieren. Die Bundesregierung hatte dem Unternehmen Staatshilfen im Gesamtvolumen von etwa 900 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, darunter eine Wandelanleihe der bundeseigenen Förderbank KfW über 600 Millionen Euro. Im November hatte der Konzern Gläubigerschutz nach US-Recht beantragt und später auch Insolvenz in Schweden angemeldet.

(Bericht von Marie Mannes, geschrieben von Jörn Poltz. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) ST
Goldman Sachs
FedEx
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden