Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

dpa-AFX · Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

Sicher hat das Tempo in der Politik zugenommen, ist der Handlungsdruck von außen gewachsen, gerade durch die asozialen Medien. Doch von Spitzenpolitikern und ihren Stäben sollte man erwarten, dass sie vermeintliche Informationen etwa zu Brosius-Gersdorfs Position bei Abtreibungen überprüfen, bevor sie auf den populistischen Zug aufspringen. All das ist nicht geschehen. Das macht die Union angreifbar./yyzz/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden