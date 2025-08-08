Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf

Sicher hat das Tempo in der Politik zugenommen, ist der Handlungsdruck von außen gewachsen, gerade durch die asozialen Medien. Doch von Spitzenpolitikern und ihren Stäben sollte man erwarten, dass sie vermeintliche Informationen etwa zu Brosius-Gersdorfs Position bei Abtreibungen überprüfen, bevor sie auf den populistischen Zug aufspringen. All das ist nicht geschehen. Das macht die Union angreifbar./yyzz/DP/zb