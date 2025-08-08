Moderate Gewinne an der Wall Street - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch

Die US-Börsen haben am Freitag zum Auftakt moderate Gewinne verbucht. Nach dem schwachen Start in den August im Zuge schwacher Arbeitsmarktdaten haben sie sich in den vergangenen Tagen wieder etwas berappelt. Die wichtigsten Indizes steuern auf eine positive Wochenbilanz zu. Zinssenkungshoffnungen waren zuletzt einer der wichtigsten Treiber am Aktienmarkt.

Der S&P 500 stieg zuletzt um 0,65 Prozent auf 6.381 Punkte. Der marktbreite Index hatte erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke aufgestellt. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann am Freitag 0,68 Prozent auf 23.548 Punkte, womit ihm bis zu seinem ebenfalls in der vorigen Woche erreichten Rekordhoch nicht viel fehlt. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,62 Prozent auf 44.243 Zähler hoch. Von seinem Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres ist der Leitindex aber noch ein Stück entfernt.

Mit Blick auf Einzelaktien prägten Papiere aus der Tech- und Internetbranche das Geschehen. Expedia gewannen sechs Prozent. Der Online-Reisedienstleister hatte im zweiten Quartal besser abgeschnitten und die Ziele für das Gesamtjahr erhöht. Das beflügelte auch die Aktien von Tripadvisor, die um 18 Prozent in die Höhe schnellten.

Kurssturz bei The Trade Desk

Die Aktien von Pinterest rutschten dagegen um fast zehn Prozent ab. Die Foto- und Videoplattform hatte im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt. Beobachter verwiesen auf schwache Anzeigenpreise.

Die Anteile von The Trade Desk brachen um 38 Prozent ein. Der Spezialist für digitale Werbung konnte im zweiten Quartal die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht erfüllen.

Under Armour enttäuschte die Anleger mit einem schwächeren Ausblick als erwartet. Die Anteile des Sportbekleidungsherstellers sackten um 16 Prozent ab.

Aus der Gruppe der "Magnificent 7" zogen Tesla und Alphabet mit jeweils 2,5 Prozent am deutlichsten an. Für Apple ging es um weiter ein Prozent nach oben, womit die Titel die Kurslücke von Anfang April vollständig schließen konnten.