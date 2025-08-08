Werbung ausblenden

Schwache Windverhältnisse drücken EnBW-Gewinn

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der immer stärker auf die Produktion von Ökostrom fokussierte Energiekonzern EnBW hat im ersten Halbjahr auch wegen unvorteilhafter Wetterbedingungen etwas weniger verdient.

Das Adjusted Ebitda sei um sieben Prozent auf 2,4 Milliarden Euro geschrumpft, teilten die Karlsruher am Freitag mit. Die Erneuerbaren Energien fuhren operativ 525 Millionen Euro ein - ein Rückgang um rund zwölf Prozent. Insbesondere die Offshore-Windverhältnisse seien deutschlandweit in den ersten sechs Monaten 2025 sehr schwach gewesen. Zulegen konnte der Versorger hingegen in der Sparte mit den Strom- und Gasnetzen, die ihr Ergebnis um zwölf Prozent auf 1,3 Milliarden Euro verbesserte. EnBW bestätigte die Prognose, wonach das Adjusted Ebitda im Gesamtjahr bei 4,8 bis und 5,3 Milliarden Euro liegen soll.

(Bericht von Tom Käckenhoff. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EnBW
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden