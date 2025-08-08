TAGESVORSCHAU: Termine am 11. August 2025
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. August 2025
TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert) (11.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen (detailliert) 07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) USA: GoPro, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Inlandstourismus 6/25 08:00 DEU: Insolvenzen, Mai 2025 + Schnellindikator Juli 2025 08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/25 08:00 ROU: Handelsbilanz 6/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Mindestbesteuerung bei Definitiveffekten 10:30 DEU: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Halbjahres-PK, Berlin 11:30 DEU: Regierungs-Pk, Berlin HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
