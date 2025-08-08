Von der Leyen: Israel muss Entscheidung überdenken

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert Israel auf, eine weitere militärische Eskalation im Gazastreifen zu hinterfragen. "Die Entscheidung der israelischen Regierung, ihre Militäroperation im Gazastreifen weiter auszuweiten, muss überdacht werden", schrieb sie auf der Plattform X.

Humanitäre Hilfe müsse sofort und ungehindert Zugang zum Gazastreifen erhalten, forderte von der Leyen weiter. Gleichzeitig müssten alle Geiseln freigelassen werden, die unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten würden. "Es braucht jetzt einen Waffenstillstand."/rdz/DP/jha