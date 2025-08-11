EQS-AFR: Landesbank Baden-Württemberg: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landesbank Baden-Württemberg / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Landesbank Baden-Württemberg: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



11.08.2025

Hiermit gibt die Landesbank Baden-Württemberg bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025

Ort:

http://www.lbbw.de/halbjahresfinanzbericht2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025

Ort:

http://www.lbbw.de/halfyearlyreport2025

Informationen zu weiteren Finanzinstrumenten entnehmen Sie bitte den folgenden Webseiten: 1. Deutsche Website: www.LBBW.de/Investor Relations/IR-Meldungen Zugehöriger Link: https://www.lbbw.de/konzern/news-and-service/investor-relations/ir-meldungen_7u12dygor_d.html 2. Englische Website: www.LBBW.com/Investor Relations/IR Reports Zugehöriger Link: https://www.lbbw.de/group/news-and-service/investor-relations/ir-reports_7u12dygor_e.html

