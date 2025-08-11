EQS-AFR: Landesbank Baden-Württemberg: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Landesbank Baden-Württemberg: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
11.08.2025 / 14:19 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Landesbank Baden-Württemberg bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort:
http://www.lbbw.de/halbjahresfinanzbericht2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2025
Ort:
http://www.lbbw.de/halfyearlyreport2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Landesbank Baden-Württemberg
|Am Hauptbahnhof 2
|70173 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.lbbw.de
Informationen zu weiteren Finanzinstrumenten entnehmen Sie bitte den folgenden Webseiten: 1. Deutsche Website: www.LBBW.de/Investor Relations/IR-Meldungen Zugehöriger Link: https://www.lbbw.de/konzern/news-and-service/investor-relations/ir-meldungen_7u12dygor_d.html 2. Englische Website: www.LBBW.com/Investor Relations/IR Reports Zugehöriger Link: https://www.lbbw.de/group/news-and-service/investor-relations/ir-reports_7u12dygor_e.html
