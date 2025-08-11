Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Mobimo platziert Green Bond über CHF 175 Mio.



Medienmitteilung

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM

Mobimo platziert Green Bond über CHF 175 Mio.

Luzern, 11. August 2025 – Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von CHF 175 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert.

Die festverzinsliche Anleihe hat einen Coupon von 1,10% und eine Laufzeit von 7 Jahren mit einer Endfälligkeit am 27. August 2032. Die Liberierung erfolgt am 27. August 2025. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Bond Framework von Mobimo verwendet.

Die Zürcher Kantonalbank, die Luzerner Kantonalbank AG und Raffeisen Schweiz fungierten als Joint Lead Managers der Transaktion. Der Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ist für den 26. August 2025 beantragt.

Über Mobimo:

Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,9 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG (www.mobimo.ch) zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA erteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Sie gilt weder als Prospekt im Sinne von Art. 35 FIDLEG noch im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

