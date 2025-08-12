Werbung ausblenden

Aktien New York: Gewinne - Inflationsdaten stützen

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag nach Inflationsdaten zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,61 Prozent auf 44.235 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 blieb in Rekordhöhen und zog um 0,73 Prozent auf 23.699 Punkte an. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,66 Prozent auf 6.415 Zähler zu.

Verglichen mit dem preistreibenden Potenzial der US-Zollpolitik sei die Inflation auch im Juli verhalten geblieben, schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg zu den Daten. Der Preisanstieg sei in der Summe sogar schwächer als im Juni gewesen./ajx/he

