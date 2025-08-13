EQS-News: GESCO SE veröffentlicht Halbjahresbericht 2025

EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

GESCO resilient angesichts schwieriger Rahmenbedingungen

Stabiles Niveau von Umsatz, Auftragseingang und Ergebnis



Die GESCO SE hat heute ihren Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. In einem von geopolitischen Spannungen und Handelskonflikten geprägten wirtschaftlichen Umfeld zeigt der Konzern eine solide Geschäftsentwicklung.



Marktumfeld und Herausforderungen

Das erste Halbjahr 2025 war von einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld geprägt. Ungelöste geopolitische Spannungen, insbesondere die Kriegsschauplätze in der Ukraine und im Nahen Osten, die erratische US-Zollpolitik und die daraus resultierenden weltweiten Handelskonflikte haben globale und nationale Wirtschaft belastet und Investitionsimpulse überdeckt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) revidierte seine Wachstumsprognose für 2025 von 3,3% auf 2,8%, was die Unsicherheiten für exportorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland verdeutlicht. Die Konjunkturprognosen aller führenden Institute für industriell geprägte Wirtschaftssegmente sind verhalten bis pessimistisch.

Die jüngst vereinbarten Zollsätze für den Export deutscher Industriegüter in die USA geben Anlass zur Hoffnung für Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau oder auch in der Medizintechnik, sind aber etwa im Bereich des Stahlhandels eine enorme Bürde für exportorientierte Geschäftsmodelle dieser Industrien.

Entwicklung auf Konzernebene

Bei den in dieser Veröffentlichung gegenübergestellten Zahlen des ersten Halbjahres 2025 und des ersten Halbjahres 2024 ist zu beachten, dass es Veränderungen zum Jahreswechsel 2024/2025 gegeben hat. Die Tochtergesellschaft AstroPlast wurde im Dezember 2024 im Rahmen eines Management-Buyouts verkauft. Die Geschäftsbereiche Gießerei und Stahlwerk bei der Doerrenberg wurden mit Wirkung zum 31.12.2024 verkauft.

Dies vorausgeschickt belief sich der Auftragseingang auf 240,3 Mio. €, was einem Rückgang von 12,8% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz sank um 6,2% auf 237,2 Mio. €. Gleichzeitig konnte das EBITDA um 5,1% auf 16,5 Mio. € gesteigert werden. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg überproportional um 26,4% auf 8,3 Mio. €, was die erfolgreiche Anpassung der Kostenstruktur und eine verbesserte operative Effizienz belegt. Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter erreichte 4,5 Mio. € und übertraf damit das Vorjahresniveau von 2,0 Mio. € sehr deutlich. Dies führte zu einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie auf 0,44 € (Vorjahr: 0,19 €). Die Mitarbeiterzahl reduzierte sich auf 1.573, was hauptsächlich auf die Verkäufe und Effizienzmaßnahmen zurückzuführen ist.

Segmententwicklung

Die GESCO-Gruppe gliedert sich in drei operative Segmente, die im ersten Halbjahr 2025 unterschiedliche Entwicklungen zeigten:

1. Materials Refinement & Distribution

Das Segment, das die Unternehmen Doerrenberg, PGW und Funke umfasst, operierte in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Der Auftragseingang betrug 109,5 Mio. €, was einem Rückgang von 12,6% im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres entspricht (125,2 Mio. €). Diese Entwicklung spiegelt vor allem die Marktsituation in der Stahlindustrie wider, die durch Überkapazitäten, Handelsbeschränkungen und intensiven Preisdruck aus asiatischen Märkten geprägt ist. Der Umsatz sank um 12,3% auf 111,2 Mio. € (Vorjahr: 126,8 Mio. €), und das operative Ergebnis (EBIT) fiel auf 2,7 Mio. € (Vorjahr: 4,6 Mio. €), was einer EBIT-Marge von 2,5% entspricht.

2. Health Care & Lifescience

Im Segment Health Care & Lifescience konnten die Unternehmen Setter, INEX und AMTRION ihre Marktpositionen stabilisieren. Der Auftragseingang belief sich auf 68,1 Mio. €, was einem Rückgang von 10,0% im Vergleich zum Vorjahr entspricht (75,7 Mio. €). Dennoch stiegen die Umsatzerlöse um 3,1% auf 79,1 Mio. € (Vorjahr: 76,7 Mio. €), was vor allem auf die positive Geschäftsentwicklung bei Setter zurückzuführen ist. Das EBIT verbesserte sich um 22,6% auf 6,9 Mio. € (Vorjahr: 5,6 Mio. €), was eine EBIT-Marge von 8,8% ergibt.

3. Industrial Assets & Infrastructure

Das Segment Industrial Assets & Infrastructure mit den Unternehmen SVT, MAE und Kesel, verzeichnete trotz der schwierigen Rahmenbedingungen eine solide Entwicklung. Der Auftragseingang fiel leicht um 5,8% auf 62,7 Mio. € (Vorjahr: 66,6 Mio. €), jedoch bleibt der Auftragsbestand mit 101,1 Mio. € auf einem historisch sehr hohen Niveau. Der Umsatz stieg um 13,2% auf 47,0 Mio. € (Vorjahr: 41,5 Mio. €), und das EBIT erreichte 2,5 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €).

Ausblick

Der Vorstand steht zu der Ende April abgegebenen Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Demnach erwartet der Vorstand einen Umsatz von 485 – 515 Mio. € und ein Konzernergebnis von 13 – 17 Mio. €.

Die Akquisition der Eckart GmbH, die rückwirkend zum 1. Januar 2025 wirksam wird, wird im laufenden Jahr ca. 20 Mio. € Umsatz und voraussichtlich aufgrund der Transaktionskosten kein nennenswertes Ergebnis zu den Konzernzahlen beitragen.



Der vollständige Halbjahresbericht 2025 kann unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte abgerufen werden.

Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern:

1) Inklusive der Ende 2024 verkauften Geschäftsbereiche Gießerei und Stahl sowie AstroPlast 2) Nach Anteilen Dritter 3) XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag

4) Anzahl zum Bilanzstichtag, ohne Auszubildende

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Kontakt:

Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de

