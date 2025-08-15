EQS-News: clearvise steigert Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 und bestätigt Ausblick trotz herausfordernder Marktbedingungen

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

clearvise steigert Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 und bestätigt Ausblick trotz herausfordernder Marktbedingungen

Konzernumsatz liegt bei 18,2 Mio. EUR

Bereinigtes EBITDA steigt auf 13,6 Mio. EUR

Gesamtproduktion beträgt 220,0 GWh

Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Frankfurt, 15. August 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat heute den Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen hat in der ersten Jahreshälfte das bereinigte EBITDA dank Optimierungen im Portfolio um rund 5 % auf 13,6 Mio. EUR (6M 2024: 13,0 Mio. EUR) gesteigert. Diese Ergebnissteigerung wurde trotz einer geringeren Stromproduktion aufgrund von schlechten Windverhältnissen und Abregelungen erzielt.



Die unterdurchschnittlichen Windverhältnisse in allen Kernmärkten führten im ersten Halbjahr zu einem Rückgang der Umsatzerlöse um rund 4 % auf 18,2 Mio. EUR (6M 2024: 18,9 Mio. EUR). Der operative Cashflow belief sich auf 10,8 Mio. EUR (6M 2024: 15,2 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2025 bei 38 % (31. Dezember 2024: 42 %).



Manuel Sieth, CFO der clearvise AG, kommentiert: „Im ersten Halbjahr 2025 bestimmten insbesondere regelmäßige Abregelungen unser Geschäft. Die technischen Möglichkeiten unserer Parks hätten eine deutlich höhere Stromproduktion zugelassen. Zudem erschwerten schwache Windbedingungen den Markt. Es freut mich sehr, dass wir dennoch unser EBITDA steigern konnten. Das verdeutlicht die hervorragende Aufstellung unseres Portfolios mit langfristig gesicherten Erträgen.“



Produktion belastet durch schwaches erstes Quartal – PV-Anlagen mit deutlichem Plus

Die Stromproduktion lag in den ersten sechs Monaten bei 220,0 GWh und damit um 14,4 GWh bzw. 6,1 % unter dem Vorjahreswert (6M 2024: 234,4 GWh). Wesentliche Ursache war ein außergewöhnlich schwaches erstes Quartal mit 9,3 % weniger Produktion im Vergleich zum Vorjahr, bedingt durch die unterdurchschnittlichen Windverhältnisse im gesamten europäischen Raum. Im zweiten Quartal zeigte sich eine deutliche Erholung, insbesondere bei den PV-Anlagen. Diese steigerten ihre Erzeugung um rund 13,5 % gegenüber dem Vorjahr. Ohne regelmäßige Abregelungen seitens Netzbetreibern und Direktvermarktern hätte die Gesamtproduktion bei rund 236,1 GWh gelegen und damit leicht über dem Vorjahresniveau. Der Anteil der PV-Produktion an der Gesamtproduktion des Portfolios beträgt rund 39 %.



Strategiewechsel geplant – Positionierung als YieldCo

Vor dem Hintergrund der veränderten Marktbedingungen plant clearvise einen Strategiewechsel einzuleiten. Dieser sieht die Positionierung als sogenannte YieldCo vor, also als Unternehmen mit stabilen, planbaren Ausschüttungen aus dem bestehenden Portfolio an europäischen Wind- und Solarparks mit dem Ziel einer optimierten Dividendenausschüttung an die Aktionäre. Im Zuge dieses Strategiewechsels prüft clearvise ein teilweises oder vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH.



Ausblick für Gesamtjahr 2025 bestätigt

clearvise bestätigt trotz der herausfordenden Marktbedingungen den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Unter Berücksichtigung der in Betrieb befindlichen sowie der im Bau befindlichen Projekte rechnet der Vorstand mit einer Jahresstromproduktion zwischen 529 und 557 GWh. Der Umsatz auf Basis gesicherter Preise wird in einer Spanne von ca. 43,3 Mio. EUR bis 45,5 Mio. EUR erwartet. Das bereinigte Konzern-EBITDA soll zwischen 27,1 Mio. EUR und 29,2 Mio. EUR liegen.



Der vollständigen Zwischenbericht 2025 steht auf der Unternehmenswebseite in der Rubrik Investor Relations unter clearvise.de zur Verfügung.





Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Der profitable Betrieb des Portfolio liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



Kontakt

