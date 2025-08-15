EQS-News: Tradegate AG veröffentlicht Halbjahresbericht

EQS-News: Tradegate AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Tradegate AG veröffentlicht Halbjahresbericht



Die Tradegate AG konnte im ersten Halbjahr ihre Umsätze als Market Specialist für Aktien und Exchange Traded Products (ETPs) an der Tradegate Exchange gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 52,5 % auf rund 244 Milliarden € steigern. Die Zahl der Einzeltransaktionen stieg um 50,7 % auf 36.060.770 Geschäftsabschlüsse.

Die größten Umsatzzuwächse und sehr guten Ergebnisbeiträge wurden in den sehr volatilen Monaten März und April erzielt.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit der Gesamtbank stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 61,2 % auf 40,4 Mio. €.

Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte sich um 60,9 % auf 28,1 Mio. €.

In den ersten sieben Wochen des III. Quartals haben sich die Umsatzzuwächse des 1. Halbjahres fortgesetzt. Erst im IV. Quartal ist kein entsprechendes Wachstum zu erwarten, da bereits im IV. Quartal des Vorjahres vergleichbare Umsätze wie im laufenden Geschäftsjahr zu verzeichnen waren.

Der Halbjahresbericht ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.tradegate.ag einsehbar.

Über die Tradegate AG

Die Tradegate AG ist ein CRR-Kreditinstitut mit Sitz in Berlin. Ihr Hauptgeschäftsfeld ist die Tätigkeit als Market Specialist für über vierzehntausend Wertpapiergattungen (Aktien, ETPs und Derivate) an der Tradegate Exchange, die auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisiert ist, sowie an weiteren Börsen in Europa. Mit der App tradegate.direct ermöglicht die Tradegate AG Privatanlegern den direkten, kostenfreien Handel an der Tradegate Exchange. Darüber hinaus emittiert sie strukturierte Produkte und betreibt unter der Marke Berliner Effektenbank exklusives Private Banking.

Kontakt: Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: (030) 89 606 -145

E-Mail: chughes@tradegate.de

