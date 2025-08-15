Großartige Privilegien für Familientouristen in Thailand von August bis September 2025



Landesweite Sonderangebote im Rahmen der Kampagne „Thai'd Up This Summer" BANGKOK, THAILAND -





Die Kampagne vereint führende Partner aus den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel, Transport und Unterhaltung, um herausragende Vergünstigungen anzubieten, darunter: In den führenden Kaufhäusern von Siam Piwat (Siam Center, Siam Discovery und Siam Paragon) erhalten Sie eine ONESIAM GLOBAL Visitor Card für Touristenaktionen Damit profitieren Sie von bis zu 80 % Rabatt. Die Tourist Card bietet bis zu 5 % Rabatt bei The Mall, Emporium, EmQuartier, Paragon und The Mall Life Store Bangkae. Sie erhalten zusätzlich verschiedene Ermäßigungen und eine bequeme Mehrwertsteuerrückerstattung über das elektronische System AVIS Car: Erhalten Sie einen Sondermietpreis ab 750 THB pro Tag (begrenztes Angebot). Holen Sie sich den Promo-Code und buchen Sie im Voraus über https://avisthailand.com/Amazing/booking.php

Grab Thailand Travel Pass: Zugang über die Seite „GrabRewards, My Rewards" in der Grab-App. Für Flughafenfahrten, GrabCar Premium, GrabFood und GrabMart.

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit und Hyatt Regency Hua Hin – Sonderangebot für Familien.

HarborLand: Kaufen Sie eine Eintrittskarte für einen Erwachsenen und ein Kind und erhalten Sie ein kostenloses Geschenk.

Weitere Details, einschließlich der allgemeinen Geschäftsbedingungen und der genauen Laufzeit, sind ab dem 1. August 2025 auf



Die Initiative der TAT fördert das Reisen während der grünen Saison und regt die Verteilung des Tourismus auf aufstrebende Städte an. Sie stellt Thailands kulturellen Reichtum, außergewöhnlichen Service und herzliche Gastfreundschaft in den Vordergrund und positioniert das Land als ein Reiseziel für Familien aller Generationen.





