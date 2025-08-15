IRW-News: Sibanye Stillwater: Geschäftsbericht und Produktionsupdate für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Geschäftsbericht und Produktionsupdate für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr

Johannesburg, 15. August 2025: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv. com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) wird am Donnerstag, dem 28. August 2025, die Betriebs- und Finanzergebnisse des Konzerns für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr (H1 2025) veröffentlichen (siehe Webcast und Einwahldaten weiter unten in dieser Mitteilung).

Gemäß Absatz 3.4(b)(i) der Kotierungsanforderungen der JSE Limited (JSE) ist ein an der JSE notiertes Unternehmen verpflichtet, einen Geschäftsbericht zu veröffentlichen, sobald es davon überzeugt ist, dass ein angemessener Grad an Sicherheit besteht, dass die Finanzergebnisse für den nächsten Berichtszeitraum um mindestens 20 % von den Finanzergebnissen für den entsprechenden Vorjahreszeitraum abweichen werden.

Geschäftsbericht für das erste Halbjahr 2025

Dementsprechend werden die Stakeholder darauf hingewiesen, dass Sibanye-Stillwater für das erste Halbjahr 2025 einen Gesamtgewinn je Aktie (Headline Earnings per Share, HEPS) zwischen 180 südafrikanischen Cent (9,8 US-Cent) und 200 südafrikanischen Cent (10,9 US-Cent) erwartet, was einer Steigerung von mehr als 100 % (oder dem 19-fachen) gegenüber dem HEPS für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 (1. Halbjahr 2024) von 10 südafrikanischen Cent (0,5 US-Cent) entspricht. Der Konzern erwartet für das erste Halbjahr 2025 einen unverwässerten Verlust je Aktie (EPS-Verlust) zwischen 120 südafrikanischen Cent (6,5 US-Cent) und 133 südafrikanischen Cent (7,2 US-Cent), was einer Verbesserung von 55 % bis 60 % gegenüber dem EPS-Verlust von 259 südafrikanischen Cent (14 US-Cent) für das erste Halbjahr 2024 entspricht.

Die Differenz zwischen dem positiven HEPS für das erste Halbjahr 2025 und dem Verlust je Aktie ist in erster Linie auf die Erfassung von Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit den US-PGM-Aktivitäten und dem Lithiumprojekt Keliber zurückzuführen.

Die Wertminderung der nicht finanziellen Vermögenswerte bei den US-PGM-Aktivitäten ist eine Folge des One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), der am 4. Juli 2025 in den USA in Kraft getreten ist. Der OBBBA änderte die Behandlung von Section 45X (S45X)-Gutschriften für kritische Mineralien, die zuvor gemäß dem im Oktober 2024 erlassenen Inflation Reduction Act (IRA) als unbefristet galten. Nach den geänderten Bestimmungen werden die Gutschriften von 2031 bis 2034 in gleichen jährlichen Schritten auslaufen und danach vollständig entfallen. Die geplante schrittweise Abschaffung und Beendigung der S45X-Gutschriften reduzierte den prognostizierten Wert der zuvor angenommenen jährlichen S45X-Gutschriften ab 2031, was zur Erfassung einer Wertminderung führte.

Die Wertminderung des Lithiumprojekts Keliber ist in erster Linie auf niedrigere prognostizierte Lithiumpreise und eine Änderung des angenommenen Diskontsatzes zurückzuführen, wodurch sich die prognostizierten Cashflows und der geschätzte erzielbare Betrag verringerten.

Der deutliche Anstieg des HEPS und der geringere Grundverlust für das erste Halbjahr 2025 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 ist in erster Linie zurückzuführen auf:

· eine verbesserte Rentabilität der Goldbetriebe in Südafrika (einschließlich DRDGOLD) aufgrund eines Anstiegs des durchschnittlichen Rand-Goldpreises um 36 % gegenüber dem Vorjahr.

· einer verbesserten operativen Rentabilität des PGM- und Goldgeschäfts in Südafrika sowie geringeren Verlusten im PGM-Geschäft in den USA nach der Restrukturierung und Neupositionierung im ersten Halbjahr 2023 und 2024.

· der Erfassung von Produktionsgutschriften für fortschrittliche Fertigung gemäß S45X im PGM-Bergbau- und Recyclinggeschäft in den USA, die für 2023, 2024 und das erste Halbjahr 2025 gelten.

Diese positiven Effekte wurden teilweise ausgeglichen durch:

· die oben beschriebenen Wertminderungen bei den US-PGM-Betrieben und dem Lithiumprojekt Keliber (keine Auswirkungen auf den HEPS).

· einem Netto-Marktwertverlust aus Finanzinstrumenten, der in erster Linie auf geschätzte Marktwertverluste aus Gold-Hedge-Kontrakten für das zweite Halbjahr 2025 zurückzuführen ist.

· betrieblichen Einschränkungen bei den PGM- und Goldbetrieben in Südafrika im ersten Halbjahr 2025, die zu einem Anstieg der Lagerbestände und Erzhalden sowie zu einem Rückgang der Metallverkäufe führten. Der Anlauf und die Inbetriebnahme des Elektrohochofens 2 nach einem planmäßigen Umbau und die Stilllegung des Elektrohochofens 1 führten zu einem Anstieg der Lagerbestände in den US-PGM-Betrieben und zu geringeren Metallverkäufen im zweiten Quartal 2025. Die Lagerbestände und Halden werden sich voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 (zweites Halbjahr 2025) normalisieren.

Die Umrechnung der Rand-Beträge in US-Dollar basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 18,39 ZAR/US-Dollar für das erste Halbjahr 2025 und 18,72 ZAR/US-Dollar für das erste Halbjahr 2024. Diese Angaben dienen lediglich als ergänzende Informationen.

Die Finanzinformationen, auf denen dieser Geschäftsbericht basiert, wurden von den externen Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater nicht geprüft oder berichtet.

Produktionsupdate

Die Produktion in allen Betrieben des Konzerns mit Ausnahme der Goldbetriebe in Südafrika blieb im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr konstant und lag innerhalb der Prognosen für das Gesamtjahr 2025.

Die PGM-Betriebe in Südafrika erzielten stabile Betriebsergebnisse mit einer Produktion auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2024 und gut kontrollierten Kosten. Diese Betriebe produzierten 804.252 4E-Unzen (einschließlich der zurechenbaren Produktion von Mimosa, jedoch ohne den Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten), wobei 840.046 4E-Unzen (einschließlich Mimosa und PoC von Dritten) für das erste Halbjahr 2025 innerhalb der Jahresprognosen liegen. Die PGM-Untertageproduktion von 750.150 4E-Unzen für das erste Halbjahr 2025 entsprach dem ersten Halbjahr 2024, die Produktion über Tage war jedoch aufgrund starker Regenfälle im ersten Quartal 2025, die die PGM-Produktion in der gesamten PGM-Industrie in Südafrika beeinträchtigten, um 30 % niedriger. Die PGM-Preise sind seit Mai 2025 stark gestiegen, wobei der durchschnittliche Korbpreis für das dritte Quartal 2025 bisher um 19 % über dem des ersten Halbjahres 2025 liegt. Sollten diese höheren Preise im zweiten Halbjahr 2025 anhalten, dürften die südafrikanischen PGM-Betriebe deutlich höhere Gewinne erzielen.

Die operativen Herausforderungen, die sich im ersten Quartal 2025 auf die Produktion der südafrikanischen Goldbetriebe ausgewirkt haben, setzten sich im zweiten Quartal 2025 fort, sodass die Produktion im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 13 % auf 300.191 Unzen zurückging und damit unter den geplanten Niveaus lag. Die Herausforderungen im Betrieb Kloof bestehen weiterhin und stehen im Fokus des Managements, während die betrieblichen Probleme, die die Betriebe Driefontein und Beatrix beeinträchtigten, weitgehend gelöst sind und sich die Produktion gegen Ende des ersten Halbjahres 2025 erholt hat. Dementsprechend wird für das zweite Halbjahr 2025 ein Anstieg der Produktion aus den südafrikanischen Goldbetrieben erwartet, der bei einem Verbleib des Rand-Goldpreises auf dem aktuellen Niveau zu einem Anstieg der Einnahmen und Gewinne führen dürfte.

Der Zink-Aufbereitungsbetrieb Century produzierte im ersten Halbjahr 2025 51,3 kt liquidierbares Zink, 22 % mehr als im ersten Halbjahr 2024, das durch übermäßige Niederschläge in der Region beeinträchtigt war.

Die 2E-PGM-Produktion in den US-PGM-Betrieben belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf 141.124 2E-Unzen und lag damit im Rahmen der Jahresprognose und spiegelte die geringere Präsenz nach der Umstrukturierung wider.

Die Produktion aus den US-PGM-Recyclinganlagen blieb konstant. Die durchschnittliche tägliche Beschickungsmenge an Altkatalysatoren aus Kraftfahrzeugen lag im ersten Halbjahr 2025 bei 9,6 Tonnen pro Tag (tpd) und damit um 10 % unter den 10,7 tpd des ersten Halbjahres 2024. Insgesamt wurden 1.732 Tonnen recyceltes Material verarbeitet, wobei der Absatz von 3E-PGM-Unzen im Vergleich zum Vorjahr um 14 % auf 135.432 3E-Unzen zurückging. Ungünstige makroökonomische Faktoren, die sich auf den Neuwagenverkauf und damit auf die Verschrottungsraten älterer Fahrzeuge auswirken, bremsen weiterhin die Erholung im Bereich des Autokatalysatorrecyclings.

Die Recyclingbetriebe Reldan verkauften im ersten Halbjahr 2025 63.992 Unzen Gold, 932.712 Unzen Silber, 8.020 Unzen Platin, 11.557 Unzen Palladium und 1,5 Millionen Pfund Kupfer.

*4E: bezieht sich auf die vier Elemente Platin, Palladium, Rhodium und Gold

2E: bezieht sich auf Platin und Palladium

3E: bezieht sich auf Platin, Palladium und Rhodium

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

