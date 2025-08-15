Werbung ausblenden

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

15.08.2025 / 13:33 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      15.08.2025
     Kursziel:                  148,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

CEWE mit Rekord-Halbjahresumsatz - Wachstum im Kerngeschäft überkompensiert
temporäre Belastungen

Die CEWE Group hat am 14.08. die Zahlen für H1 veröffentlicht. Nach dem
soliden Jahresauftakt bestätigte CEWE auch im Q2 2025 seinen Wachstumskurs
und liegt damit im Plan zur Erreichung der Jahresziele.

Fotofinishing führt Q2-Umsatz auf neuen Rekordwert: Der Konzernumsatz stieg
im Q2 um 3,1% yoy auf 156,0 Mio. EUR und erreichte damit einen neuen
Höchstwert, getragen vor allem vom Kerngeschäft Fotofinishing (+3,9% yoy auf
127,3 Mio. EUR). Der positive Nachfrage trend zeigte sich sowohl im
Mengenwachstum (+3,0% Fotos, +0,8% CEWE FOTOBUCH) als auch in einer weiteren
'Premiumisierung" des Produktmixes, was den Umsatz mit CEWE FOTOBÜCHERN
überproportional um 5,2% ansteigen ließ. Trotz zusätzlicher Belastungen aus
Tarifabschlüssen, Neueinstellungen und höheren Marketingaufwendungen konnte
das in Q2 stets negative EBIT im Fotofinishing auf -2,9 Mio. EUR leicht
verbessert werden. Das Halbjahresergebnis dieses Segments liegt mit 2,7 Mio.
EUR zwar unter dem Vorjahr (4,4 Mio. EUR), entspricht aber den unterjährigen
Planungen.

KOD von Konjunkturschwäche belastet: Der Kommerzielle Online-Druck litt
unter der anhaltend schwachen Nachfrage im deutschen Markt für
Geschäftsdrucksachen (Q2-Umsatz: -4,3% yoy auf 20,5 Mio. EUR) sowie
strategischen Investitionen in internationale Märkte. Das EBIT sank
entsprechend auf -0,6 Mio. EUR (Vj.: +0,8 Mio. EUR). Im Einzelhandel setzte
sich der erfreuliche Trend fort: Der Umsatz stieg zweistellig auf 8,1 Mio.
EUR, getrieben von einer starken Entwicklung in Norwegen; das EBIT erreichte
im Q2 die Gewinnschwelle.

Auf Halbjahressicht erzielte CEWE einen Umsatzanstieg um 4,0% yoy auf 329,4
Mio. EUR, das EBIT lag saisonbedingt bei 2,1 Mio. EUR (Vj.: 5,1 Mio. EUR).

Ausblick: CEWE hat mit einem Rekord-H1-Umsatz und robustem Kerngeschäft die
Basis für die Jahresziele gelegt. Die Prognose (Umsatz 835-865 Mio. EUR,
EBIT 84-92 Mio. EUR) wurde entsprechend bestätigt. Die jüngst
veröffentlichten Zahlen von TUI zeigen eine hohe Auslastung in der
Sommersaison und einen erfreulichen Start der Frühbuchungen für den Winter,
so dass u.E. von einer erneut steigenden Nachfrage nach Fotobüchern und
Kalendern in Q4 auszugehen ist.

Fazit: Davon ausgehend, dass die gute Entwicklung im Fotofinishing andauern
und die Einbußen im KOD überkompensieren wird, halten wir an unseren
Schätzungen leicht oberhalb der Unternehmensguidance fest. Angesichts der
hohen Bilanzqualität und der moderaten Bewertung (EV/EBITDA 2025e ~4,1)
bleibt die Investmentstory u.E. intakt. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum
bei einem unveränderten Kursziel von 148,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit
klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum
umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und
wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht
sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und
fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die
Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden
zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und
Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die
Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum
Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der
Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

