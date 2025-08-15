Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG 15.08.2025 / 13:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA ISIN: DE0005403901 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.08.2025 Kursziel: 148,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA CEWE mit Rekord-Halbjahresumsatz - Wachstum im Kerngeschäft überkompensiert temporäre Belastungen Die CEWE Group hat am 14.08. die Zahlen für H1 veröffentlicht. Nach dem soliden Jahresauftakt bestätigte CEWE auch im Q2 2025 seinen Wachstumskurs und liegt damit im Plan zur Erreichung der Jahresziele. [Tabelle] Fotofinishing führt Q2-Umsatz auf neuen Rekordwert: Der Konzernumsatz stieg im Q2 um 3,1% yoy auf 156,0 Mio. EUR und erreichte damit einen neuen Höchstwert, getragen vor allem vom Kerngeschäft Fotofinishing (+3,9% yoy auf 127,3 Mio. EUR). Der positive Nachfrage trend zeigte sich sowohl im Mengenwachstum (+3,0% Fotos, +0,8% CEWE FOTOBUCH) als auch in einer weiteren 'Premiumisierung" des Produktmixes, was den Umsatz mit CEWE FOTOBÜCHERN überproportional um 5,2% ansteigen ließ. Trotz zusätzlicher Belastungen aus Tarifabschlüssen, Neueinstellungen und höheren Marketingaufwendungen konnte das in Q2 stets negative EBIT im Fotofinishing auf -2,9 Mio. EUR leicht verbessert werden. Das Halbjahresergebnis dieses Segments liegt mit 2,7 Mio. EUR zwar unter dem Vorjahr (4,4 Mio. EUR), entspricht aber den unterjährigen Planungen. KOD von Konjunkturschwäche belastet: Der Kommerzielle Online-Druck litt unter der anhaltend schwachen Nachfrage im deutschen Markt für Geschäftsdrucksachen (Q2-Umsatz: -4,3% yoy auf 20,5 Mio. EUR) sowie strategischen Investitionen in internationale Märkte. Das EBIT sank entsprechend auf -0,6 Mio. EUR (Vj.: +0,8 Mio. EUR). Im Einzelhandel setzte sich der erfreuliche Trend fort: Der Umsatz stieg zweistellig auf 8,1 Mio. EUR, getrieben von einer starken Entwicklung in Norwegen; das EBIT erreichte im Q2 die Gewinnschwelle. Auf Halbjahressicht erzielte CEWE einen Umsatzanstieg um 4,0% yoy auf 329,4 Mio. EUR, das EBIT lag saisonbedingt bei 2,1 Mio. EUR (Vj.: 5,1 Mio. EUR). Ausblick: CEWE hat mit einem Rekord-H1-Umsatz und robustem Kerngeschäft die Basis für die Jahresziele gelegt. Die Prognose (Umsatz 835-865 Mio. EUR, EBIT 84-92 Mio. EUR) wurde entsprechend bestätigt. Die jüngst veröffentlichten Zahlen von TUI zeigen eine hohe Auslastung in der Sommersaison und einen erfreulichen Start der Frühbuchungen für den Winter, so dass u.E. von einer erneut steigenden Nachfrage nach Fotobüchern und Kalendern in Q4 auszugehen ist. Fazit: Davon ausgehend, dass die gute Entwicklung im Fotofinishing andauern und die Einbußen im KOD überkompensieren wird, halten wir an unseren Schätzungen leicht oberhalb der Unternehmensguidance fest. Angesichts der hohen Bilanzqualität und der moderaten Bewertung (EV/EBITDA 2025e ~4,1) bleibt die Investmentstory u.E. intakt. Wir bestätigen unser Kaufen-Votum bei einem unveränderten Kursziel von 148,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 