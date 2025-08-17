Kolumne von Stefan Riße Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster! Acatis · 17.08.2025, 08:30 Uhr Uhr Stefan Riße Autor • @stefanrisseblog

Zum Ende des Jahres soll eine neue EU-Richtlinie in Kraft treten, in der es um die Herkunft von Holz geht. Klingt unspektakulär, doch hier kann die neue Bundesregierung zeigen, wie ernst es ihr mit dem Bürokratieabbau wirklich ist.

Quelle: photocosmos1/Shutterstock.com

100 Tage ist die Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz nun im Amt. Ich habe hier keinen Hehl daraus gemacht, dass ich mit der neuen Regierung durchaus die Hoffnung verbunden habe, dass nun vieles in diesem Land besser wird, was bisher schief lief und zunehmend zu einer Deindustrialisierung geführt hat. Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung

onvista Premium-Artikel