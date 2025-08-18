Werbung ausblenden

APA ots news: Es war einmal ... der Schilling

    Sonderausstellung im Geldmuseum der Nationalbank erinnert an  
100 Jahre Schilling-Währung 

Wien (APA-ots) - Vor 100 Jahren wurde am 1. März 1925 der Schilling als  
offizielles 
Zahlungsmittel der Ersten Republik eingeführt. In der Folge und vor 
allem nach seiner Wiedereinführung 1945 wurde der Schilling zum 
Inbegriff einer harten und stabilen Währung. Er prägte den 
wirtschaftlichen Aufschwung Österreichs und ermöglichte den Beitritt 
in die Europäische Währungsunion. Die Oesterreichische Nationalbank ( 
OeNB) widmet dem Schilling nun eine Sonderausstellung im hauseigenen 
Geldmuseum. 

Mit der Einführung des Euro 1999 als Buchgeld und 2002 als 
Bargeld wurde der Schilling in Österreich als Währung abgelöst. 
Verschwunden ist er aber bis heute nicht. Laut OeNB sind noch immer 
rund 6,8 Mrd ATS der letzten Schilling-Serie im Umlauf, obwohl seit 
2002 nicht mehr mit dem Schilling bezahlt werden kann. Banknoten der 
letzten Serie können unbefristet bei der OeNB in Euro getauscht 
werden. 

Geldmuseum bringt den Schilling zurück 

Als Währung ist der Schilling Geschichte, im Geldmuseum der OeNB 
wird er in einer Sonderausstellung nun wieder zurückgeholt. In neun 
Kapiteln erzählt die Ausstellung von Höhen und Tiefen der Schilling- 
Währung. Ausgewählte Stücke aus den Sammlungen des Geldmuseums 
erinnern an den "Alpendollar", wie der Schilling von den 
Österreicherinnen und Österreichern nach seiner Einführung und den 
Erfahrungen der Hyperinflation zu Beginn der 1920er-Jahre gerne 
genannt wurde. 

Historische Banknoten und Münzen, Zeitungsartikel, aber auch 
Kuriositäten wie etwa vergoldete Schilling-Manschettenknöpfe machen 
die insgesamt gut 70 Jahre, in denen der Schilling unser tägliches 
Leben in Österreich begleitete, anschaulich und wecken bei den 
Besucher:innen bestimmt die eine oder andere persönliche Erinnerung. 
Zudem sind auch Schilling-Fälschungen aus der Ersten und Zweiten 
Republik sowie nie realisierte Entwürfe für Schilling-Banknoten zu 
sehen. 

Die Sonderausstellung "Es war einmal ... der Schilling" im 
Geldmuseum der OeNB ist ab 19. August 2025 von Dienstag bis Freitag 
zwischen 09.00 und 17.00 Uhr öffentlich zugänglich. Das Geldmuseum 
befindet sich im OeNB-Hauptgebäude am Otto-Wagner-Platz in Wien. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0065    2025-08-18/11:29
APA
