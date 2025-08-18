Moskau lehnt Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine ab

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat in den Verhandlungen um ein Kriegsende erneut kategorisch eine Stationierung von Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine abgelehnt. Großbritannien strebe mit solchen Szenarien weiter nach einer Eskalation in dem Konflikt und bringe die Nato-Mitglieder an eine gefährliche Grenze, von der es bis zu einem großen globalen Konflikt nicht mehr weit sei, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Moskau.

Sie reagierte auf Aussagen des britischen Premierministers Keir Starmer, nach denen er bereit sei zur Entsendung solcher Truppen. Die Ukraine befürwortet das als Sicherheitsgarantie.

"Wir bekräftigen unsere wiederholt geäußerte Position, dass wir jegliche Szenarien ablehnen, die die Entsendung eines Militärkontingents unter Beteiligung von Nato-Staaten in die Ukraine vorsehen, was zu einer unkontrollierbaren Eskalation des Konflikts mit unvorhersehbaren Folgen führen könnte", sagte Sacharowa.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt bei und nach seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump erklärt, den Krieg beenden zu wollen. Für einen Waffenstillstand und einen Frieden in der Ukraine hatte er aber immer wieder zahlreiche Forderungen aufgestellt, die auch Gegenstand sind beim Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Anschließend wollten die beiden Präsidenten auch mit EU-Staats- und Regierungschefs über die Bedingungen für einen Frieden sprechen - und vor allem über Sicherheitsgarantien./mau/DP/he