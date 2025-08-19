Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
onvista · Uhr
Umsatz und Gewinn sind gut, aber Cashflow ist der King. Warum du diese Metrik kennen solltest und welche drei Firmen ähnlich starke Cashflow-Margen wie Apple oder Microsoft haben, erfährst du hier.
Quelle: G-Stock Studio/Shutterstock.com
Veröffentlichen Unternehmen Quartals- oder Jahreszahlen, blicken Anleger zuallererst auf zwei Zahlen: Wie viel Umsatz hat eine Firma erzielt – und wie viel blieb unterm Strich als Gewinn übrig?
Free Week
Plus lesen. Ohne Abo. Ohne Kosten.
Sofortiger Zugriff auf:
- Experten-Analysen, für durchdachte Investments
- Markt-Kommentare, die mehr liefern als Schlagzeilen
- Unabhängige Einordnung statt Meinung
📆 Nur vom 15.–21. September
Bereits registriert? Einloggen
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Börse am Morgen 10.09.2025Dax startet positiv in den Handelstag - Oracle beflügelt SAP10. Sept. · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Börse am Morgen 15.09.2025Dax legt zu zum Handelsstart - Rüstungswerte im Fokusheute, 10:01 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 12.09.2025Dax beendet Handel fast unverändert - Stagnation auf Wochensicht12. Sept. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista