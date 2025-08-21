Werbung ausblenden
Börse am Morgen 21.08.2025

Dax bleibt stabil – Aktie von CTS Eventim bricht ein

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax hat auch am Donnerstag mit einem kaum veränderten Auftakt keinen besonders klaren Trend erkennen lassen. Anleger warten auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf neue geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

In der ersten Handelsstunde rangierte der Dax in einer engen Spanne rund um den Vortages-Schlusskurs zwischen gut 24.250 und gut 24.300 Punkten. Die technische Hürde bei etwa 24.500 Punkten besteht fort. Das Rekordhoch bei 24.639 Punkten datiert von Mitte Juli.

"Der Dax bleibt im Abwarte-Modus", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. In Jackson Hole erhofften sich viele Anleger von Fed-Chef Jerome Powell konkrete Hinweise auf eine Zinssenkung im September, so Altmann. Die Rede steht am Freitag auf dem Plan. Der MDax verlor am Donnerstag in der Spitze knapp ein Prozent; allen voran wegen der starken Verluste bei CTS Eventim.

CTS Eventim-Aktie bricht nach Zahlen ein

Der Aktienkurs des Ticketvermarkters stürzte in der ersten Handelsstunde dramatisch ab. Nach einem Schlusskurs von gut 99 Euro am Vortag fiel der Kurs auf Xetra kurz unter die Marke von 80 Euro – gut 22 Prozent minus. Hintergrund des Kursdebakels sind enttäuschende Quartalszahlen des Bremer Unternehmens.

Es hat im zweiten Quartal überraschend einen Gewinneinbruch erlitten. Rückläufige Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und hohe Integrationskosten für übernommene Unternehmen ließen den Überschuss um fast ein Viertel auf knapp 44 Millionen Euro sinken, wie CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte.

Trotz einer "herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" hält Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg "aktuell" an seinem Ziel fest, den Umsatz und den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) in diesem Jahr moderat zu steigern.

Gerresheimer-Aktie nach AOC-Einstieg im Plus

Ein deutliches Plus dagegen verbucht die Aktie des Düsseldorfer Gerresheimer-Konzerns. Am späten Mittwochabend war bekannt geworden, dass der aktivistische Investor Active Ownership Capital (AOC) direkt und indirekt sieben Prozent des Kapitals des Verpackungs-Konzerns hält. 

Die Aktie, die in den vergangenen zwölf Monaten rund die Hälfte an Wert verloren hat, legte in der ersten Handelsstunde um bis zu 5,5 Prozent auf 46,50 Euro zu. AOC ist auch an einigen anderen deutschen Konzernen beteiligt. Der Investor war vor einem Jahr beispielsweise beim Kochboxen-Versand Hellofresh eingestiegen – die zwischenzeitlichen Kursgewinne der Aktie sind inzwischen aber wieder dahin.

(mit Material von dpa-AFX)

