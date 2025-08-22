mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

mobilezone holding ag schliesst Aktienrückkauf zum Zweck der Kapitalherabsetzung ab



22.08.2025 / 06:45 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 22. August 2025

Die mobilezone holding ag gibt heute den Abschluss des im August 2022 lancierten Aktienrückkaufprogramms bekannt.

Mit dem Erreichen des letzten Handelstages ist das am 22. August 2022 initierte Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Zwischen dem 22. August 2022 und dem 20. Oktober 2022 wurden insgesamt 770'865 Aktien der mobilezone holding ag zu einem Durchschnittspreis von CHF 15.57 je Aktie über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Die unter diesem Programm erworbenen Aktien wurden bereits im Jahr 2023 vernichtet.

Weitere Informationen über das abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm finden sich unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/aktienrueckkkaufprogramm.html



Medienmitteilung (PDF)

Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende

Pascal Boll

Director Group MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Betriebsgewinn von CHF 52.7 Mio. im Berichtsjahr 2024 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt knapp 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Ende der Medienmitteilungen



2187394 22.08.2025 CET/CEST