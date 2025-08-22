Werbung ausblenden

mobilezone holding ag schliesst Aktienrückkauf zum Zweck der Kapitalherabsetzung ab

EQS Group · Uhr

mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
mobilezone holding ag schliesst Aktienrückkauf zum Zweck der Kapitalherabsetzung ab

22.08.2025 / 06:45 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

Rotkreuz, 22. August 2025

Die mobilezone holding ag gibt heute den Abschluss des im August 2022 lancierten Aktienrückkaufprogramms bekannt.

Mit dem Erreichen des letzten Handelstages ist das am 22. August 2022 initierte Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Zwischen dem 22. August 2022 und dem 20. Oktober 2022 wurden insgesamt 770'865 Aktien der mobilezone holding ag zu einem Durchschnittspreis von CHF 15.57 je Aktie über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Die unter diesem Programm erworbenen Aktien wurden bereits im Jahr 2023 vernichtet.

Weitere Informationen über das abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm finden sich unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/aktienrueckkkaufprogramm.html

Medienmitteilung (PDF)

Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende

Pascal Boll
Director Group MVNO & Investor Relations
mobilezone holding ag
mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Betriebsgewinn von CHF 52.7 Mio. im Berichtsjahr 2024 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Die mobilezone Gruppe beschäftigt knapp 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.
www.mobilezoneholding.ch

Ende der Medienmitteilungen

Sprache:Deutsch
Unternehmen:mobilezone holding ag
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Schweiz
Telefon:041 400 24 24
E-Mail:mobilezoneholding@mobilezone.ch
Internet:mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
ISIN:CH0276837694
Valorennummer:A14R33
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2187394
Ende der MitteilungEQS News-Service

2187394 22.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
mobilezone
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmengestern, 15:35 Uhr · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden