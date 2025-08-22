Wirtschaft im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zum Vorquartal um 0,3 Prozent statt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.
