Wirtschaft im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet

dpa-AFX · Uhr
Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr stärker geschrumpft als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank zum Vorquartal um 0,3 Prozent statt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

