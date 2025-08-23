Kolumne von Stefan Riße

Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?

Acatis · 23.08.2025, 14:00 Uhr Uhr

Die Bewertungen sind überzogen, die Stimmung trotzdem gut - heißt das, die Märkte nähern sich mit großen Schritten einem unvermeidlichen Crash? Das Jahr 1987 gibt eine Blaupause dafür. Doch die Details sind wichtig.