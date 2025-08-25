EQS-News: Corbion und BRAIN Biotech arbeiten gemeinsam an Technologien für naturbasierte Inhaltsstoffe der Zukunft

EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Kooperation

Corbion und BRAIN Biotech arbeiten gemeinsam an Technologien für naturbasierte Inhaltsstoffe der Zukunft



25.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Corbion und BRAIN Biotech arbeiten gemeinsam an Technologien für naturbasierte Inhaltsstoffe der Zukunft

ZWINGENBERG, 25. August 2025 –

Corbion, ein weltweit tätiges Unternehmen für nachhaltige Inhaltsstoffe mit Sitz in Amsterdam, und die BRAIN Biotech AG mit Hauptsitz in Zwingenberg, haben eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuartiger biobasierter antimikrobieller Verbindungen und deren Derivate getroffen. Diese Zusammenarbeit wird Corbions Bestrebungen beschleunigen, Herstellern von Lebensmitteln Konservierungsmöglichkeiten anzubieten, die auch bei Verbrauchern Anklang finden, die Lebensmittel auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe suchen.

„Für das, was uns bei Corbion wichtig ist, ist es unerlässlich, den Stand der Technik im Bereich naturbasierter Inhaltsstoffe voranzutreiben und deren Wert und Wirksamkeit zu beweisen und auszubauen“, sagt Domenico Vulcano, Vizepräsident für globale Innovation bei Corbion. Vulcano weiter: „Eine Möglichkeit, unsere Investitionen in Innovation weiter zu stärken, ist der Aufbau von Partnerschaften mit anderen Experten, zum Beispiel mit BRAIN Biotech. Wir glauben, dass diese Art der Zusammenarbeit uns dabei helfen wird, die nächsten bahnbrechenden Innovationen schneller auf den Markt zu bringen.“

Die BRAIN Biotech AG bringt ihr Know-how in den Bereichen Spezialenzym-Technologie, Entwicklung mikrobieller Stämme und Bioprozessentwicklung in die Partnerschaft ein. Darüber hinaus agiert das Unternehmen als Technologie-Lizenzgeber. Corbion steuert fundierte Kenntnisse über Lebensmittelsysteme und biobasierte Konservierungstechnologien, umfassende Kunden- und Branchenexpertise sowie führende Kompetenzen in den Bereichen Pilotierung und Scale-up bei.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Corbion, mit der wir die Einsatzmöglichkeiten nachhaltiger, biobasierter Lösungen intensivieren und auf eine breitere Basis stellen möchten“, sagt Dr.Martin Langer, Geschäftsführer und Executive Vice President der BRAIN Biotech AG. „Wir sehen eine sehr starke Affinität zwischen unseren Teams bei BRAIN und Corbion. Angesichts unserer jeweiligen Stärken, unserer gemeinsamen Vision und unserer sich ergänzenden Fachkompetenzen erwarten wir eine fruchtbare Zusammenarbeit, von der Lebensmittelhersteller weltweit profitieren werden.“

Kontakte für die Medien:

Dr. Stephanie Konle, PR & Corporate Communications BRAIN Biotech

Tel.: +49 6251 9331-70, E-Mail: stk@brain-biotech.com

Ashely Robertson, Director Global Marketing and Communications Corbion

Ashley.Robertson@corbion.com

Kontakte für Investoren, Analysten:

Martina Schuster, Investor Relations BRAIN Biotech

Tel.: +49 6251 9331-69, E-Mail: ms@brain-biotech.com

Alex Sokolowski, Head of Investor Relations Corbion

Tel. +31(0)6 46941365

Hintergrundinformationen:

BRAIN Biotech

Die BRAIN Biotech Gruppe ist führend in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen und fokussiert sich auf die Lebensmittel- und Life-Science-Industrie. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe mikrobielle Produktionsorganismen und skalierbare Bioprozesse für die wirtschaftliche Produktion von Spezialenzymen und weiteren Proteinen. Maßgeschneiderte innovative biologische Lösungen für nachhaltigere Produkte und Prozesse runden das Angebot ab. Die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe ist die BRAIN Biotech AG. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen, Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte, Pharma). Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Anlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. Die BRAIN Biotech AG ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 300 Mitarbeitende an mehreren Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 54,6 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com.

Corbion

Corbion ist ein Unternehmen für nachhaltige Inhaltsstoffe. Wir haben uns der Erhaltung dessen verschrieben, was wichtig ist: Lebensmittel und Lebensmittelproduktion, Gesundheit und der Planet. Wir sind spezialisiert auf Milchsäure, Milchsäurederivate, Lösungen für die Lebensmittelkonservierung, funktionelle Mischungen und Algeninhaltsstoffe. Wir nutzen unser fundiertes Anwendungs- und Produktwissen, um die Genialität der Natur durch Wissenschaft voranzutreiben. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung arbeiten wir weiterhin Seite an Seite mit unseren Kunden, um unsere Spitzentechnologien für sie nutzbar zu machen. Mit unseren fortschrittlichen Kompetenzen in den Bereichen Fermentation und Konservierungstechnologie helfen wir unseren Kunden, ihre Produkte in verschiedenen Märkten – darunter Lebensmittel und Tierernährung, Haushalts- und Körperpflege, Pharmazeutika, Elektronik, Medizinprodukte und Biokunststoffe – zu differenzieren. Im Jahr 2024 erzielte Corbion mit 2.399 Vollzeitmitarbeitern einen Jahresumsatz von 1.332,0 Millionen Euro. Corbion ist an der Euronext Amsterdam notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.corbion.com

