Spionage für China beim US-Militär? Anklage in Koblenz

dpa-AFX · Uhr

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat einen US-Amerikaner wegen mutmaßlicher Spionage für China angeklagt. Die Karlsruher Behörde wirft dem Mann vor, einem chinesischen Nachrichtendienst sensible Informationen des US-Militärs angeboten zu haben. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz muss entscheiden, ob er die Anklage zulässt./kre/jml/DP/stw

