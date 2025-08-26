IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet zwei neue Canna Cabana-Standorte in Ontario

CALGARY, AB, 26. August 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen - hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis mit der Adresse 3221 Appleby Line in Burlington (Ontario) am 29. August 2025 und sein Canna Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis mit der Adresse 1294 Fanshawe Park Road East in London (Ontario) am 4. September 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen werden. Mit diesen Eröffnungen verfügt High Tide nun über insgesamt 207 Canna Cabana-Läden in Kanada, davon 86 in der Provinz Ontario.

Diese Neueröffnungen in Burlington und London tragen unserer konsequenten Fokussierung auf die Erweiterung unserer nationalen Präsenz mit sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Standorten Rechnung, die unser langfristiges Potenzial maximieren. Mit jedem neuen Laden sind wir noch besser in der Lage, unseren Cabana Club-Mitgliedern einen Mehrwert zu bieten und unsere führende Position als Kanadas größter Cannabiseinzelhändler zu festigen, meint Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Außerhalb Kanadas werden wir mit dem bevorstehenden Abschluss unserer Übernahme von Remexian in Deutschland ein spannendes neues Kapital aufschlagen und High Tide als ein globales Cannabisunternehmen positionieren, das mit bedeutender Reichweite im Einzelhandel und Vertrieb gleichermaßen aufwarten kann. Angesichts der starken Dynamik zuhause und transformativer Chancen im Ausland liegt das Beste noch vor High Tide, so Herr Grover weiter.

STANDORT IN BURLINGTON

Ankermieter am neuen Standort des Unternehmens in Burlington ist die Filiale einer nationalen Baumarktkette, die von einer Auswahl an Schnellbedienungsrestaurants ergänzt wird. Der Standort am wachstumsstarken nördlichen Ende der Stadt bietet Zugang zu nahezu 41.000 Anwohnern in einem Umkreis von drei Kilometern. Das Ladengeschäft profitiert auch von einer überschaubaren Wettbewerbssituation in der Umgebung und ist an einem größeren Gewerbekorridor mit Filialen von Einzelhandelsketten, einschließlich großer Lebensmittelgeschäfte und Drogerien, angesiedelt, die Verbraucher von weither anziehen, was das langfristige Potenzial des Standorts weiter fördert.

STANDORT IN LONDON

Der neue Standort des Unternehmens in London befindet sich in strategischer Lage in einem Gebiet ohne Überschneidung mit bestehenden Canna Cabana-Läden und sehr wenigen Mitbewerbern in der Umgebung. Der Standort bietet hervorragenden Zugang zu zukünftigen Wohnkomplexen in einem Gebiet, das sich zu einem der wachstumsstärksten Viertel mit hohem Pro-Kopf-Einkommen der Stadt entwickeln soll. Angesiedelt in einem neuen Einkaufszentrum mit nationalen Supermärkten, Drogerien und beliebten Schnellbedienungsrestaurants sollte das Ladengeschäft von einer hohen Besucherfrequenz pro Tag profitieren können. Dieser neue Standort mit mehr als 25.000 Anwohnern in fünf Autominuten Entfernung und nur zwei Mitbewerbern weiter südlich stellt für Canna Cabana eine große Chance dar, sich eine frühe Präsenz in diesem vielversprechenden Stadtteil von London zu sichern und das damit verbundene langfristige Wachstumspotenzial auszuschöpfen.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 207 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investor Inquiries

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: den Zeitpunkt, zu dem unsere neuen Standorte mit dem Verkauf von Freizeit-Cannabisprodukten und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen, die erwarteten Vorteile der Geschäftsstandorte, das Ausmaß des Wettbewerbs in der Region und den Abschluss der Remexian-Transaktion. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80814

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80814&tr=1

