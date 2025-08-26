Werbung ausblenden

Kiewer Militäranalysten: Russen dringen in neues Gebiet ein

dpa-AFX · Uhr

DNIPRO (dpa-AFX) - Russische Truppen sind nach Angaben ukrainischer Militäranalysten in das Gebiet Dnipropetrowsk eingedrungen. Die Experten des Lagekartendienstes Deepstate kennzeichneten die Ortschaften Saporiske und Nowoheorhijiwka in der Region als russisch besetzt. Moskau spricht seit Wochen davon, in das Gebiet westlich von Donezk vorgedrungen zu sein. Die ukrainische Armee dementiert diese Angaben weiterhin.

"Die Streitkräfte der Ukraine haben das Vordringen der russischen Eroberer gestoppt und kontrollieren das Dorf Saporiske weiter", teilte die für den Frontabschnitt zuständige Armeegruppierung "Dnipro" auf Telegram mit. Die Kämpfe um den benachbarten Weiler Nowoheorhijiwka würden andauern. "Die Information über die Besatzung beider Ortschaften durch die Russen entspricht nicht den Tatsachen", wurde in der Mitteilung unterstrichen.

Kriegsveteranen und auch aktive Soldaten kritisieren hingegen immer öfter, dass Kommandeure geschönte Lageberichte schreiben und so die Armeeführung die reale Lage nicht immer kennt.

Russische Truppen kommen im Süden voran

Russische Truppen sind seit Monaten im Osten der Ukraine auf dem Vormarsch. Im Süden der Region Donezk sind sie inzwischen bis an die Gebietsgrenzen vorgerückt. Dort liegen auch die beiden nun eingenommenen Orte. Strategisch wichtige Städte gibt es in dieser ländlich geprägten Steppenlandschaft allerdings nicht.

Weiter nordöstlich kommen die russischen Truppen hingegen kaum voran. Sie werden durch einen Ring von Befestigungsanlagen ausgebremst. Kremlchef Wladimir Putin hat Medienberichten zufolge die Übergabe eben jenes Landstrichs zur Bedingung für ein Einfrieren der Front an anderer Stelle gemacht./bal/ast/DP/he

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gea und Scout24 vor Aufstieg?
So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingeheute, 16:35 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Aktienmarkt im Minus
In Frankreich zeichnet sich Fall der Regierung abheute, 14:52 Uhr · dpa-AFX
In Frankreich zeichnet sich Fall der Regierung ab
Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Commerzbankheute, 05:35 Uhr · dpa-AFX
Italienische Großbank
Bund kritisiert neue Schritte von Unicredit zur Commerzbankgestern, 13:27 Uhr · dpa-AFX
Bund kritisiert neue Schritte von Unicredit zur Commerzbank
Kreise: Pinault erwägt Verkauf von Puma-Beteiligung - Aktie legt zugestern, 16:00 Uhr · dpa-AFX
Strauchelnder Chip-Hersteller
US-Regierung hält nun zehn Prozent an Intel23. Aug. · dpa-AFX
US-Regierung hält nun zehn Prozent an Intel
Weitere Artikel
Werbung ausblenden