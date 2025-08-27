Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Rauswurf bei US-Notenbank

dpa-AFX · Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Rauswurf bei US-Notenbank:

"Für den Egomanen Trump ist es offensichtlich kaum zu ertragen, dass es eine Institution in seinem Staat gibt, die es wagt, sich gegen seinen autokratischen Führungsstil aufzulehnen - und das auch noch mit Erfolg. Sinn oder Unsinn der Geldpolitik interessieren Trump dabei weniger. Allein der Mangel an Gehorsam ist ihm ein Stachel im Fleisch, der ihn rasend macht. Drohende Konsequenzen seiner Einflussnahme erkennt er nicht - oder sie sind ihm gleichgültig."/yyzz/DP/stw

