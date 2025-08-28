Werbung ausblenden

Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 28.08.2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 28. August werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

                                            Prognose             Vorwert
EUROZONE 

10.00 Uhr
Italien
Verbrauchervertrauen, August         97,3                   97,2
Geschäftsklima, August                  87,6                   87,8
(jeweils in Pkt.)

Eurozone
Geldmenge M3, Juli
Jahresvergleich                            +3,5                   +3,3

11.00 Uhr
Eurozone
Wirtschaftsstimmung ESI
August (Punkte)                            96,0                   95,8


USA

14.30 Uhr
BIP, Q2 annualisiert
Quartalsvergleich                          +3,1                  +3,0*

Erstanträge Arbeitslosenhilfe
(in Tsd.)                                       230                    235

16.00 Uhr
schwebende Hausverkäufe, Juli
Monatsvergleich                            -0,2                   -0,8

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

