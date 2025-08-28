Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 28.08.2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 28. August werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

Prognose Vorwert EUROZONE 10.00 Uhr Italien Verbrauchervertrauen, August 97,3 97,2 Geschäftsklima, August 87,6 87,8 (jeweils in Pkt.) Eurozone Geldmenge M3, Juli Jahresvergleich +3,5 +3,3 11.00 Uhr Eurozone Wirtschaftsstimmung ESI August (Punkte) 96,0 95,8 USA 14.30 Uhr BIP, Q2 annualisiert Quartalsvergleich +3,1 +3,0* Erstanträge Arbeitslosenhilfe (in Tsd.) 230 235 16.00 Uhr schwebende Hausverkäufe, Juli Monatsvergleich -0,2 -0,8

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/la/jkr/mis