EQS-Adhoc: MAQUET Medical Systems AG übermittelt konkretisiertes Squeeze-out-Verlangen und legt Barabfindung für die Minderheitsaktionäre der Pulsion Medical Systems SE auf EUR 20,57 fest

Art. 17 Abs. 1 Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

MAQUET Medical Systems AG übermittelt konkretisiertes Squeeze-out-Verlangen und legt Barabfindung für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre an der Pulsion Medical Systems SE auf EUR 20,57 fest

Feldkirchen, 28. August 2025

Die MAQUET Medical Systems AG, Sitz: Rastatt, Kehler Straße 31, 76437 Rastatt (AG Mannheim HRB 719044), eine indirekte Tochtergesellschaft der Getinge AB, Schweden, hat am 28. August 2025 an die Pulsion Medical Systems SE, Sitz: Feldkirchen, Hans-Riedl-Str. 21, 5622 Feldkirchen (AG München HRB 192563), gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Verordnung über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) i.V.m. § 327a Abs. 1 AktG das konkretisierte förmliche Verlangen übermittelt, dass die Hauptversammlung der Pulsion Medical Systems SE in einer außerordentlichen Hauptversammlung Beschluss über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der Gesellschaft (Minderheitsaktionäre) auf die MAQUET Medical Systems AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung (sog. „aktienrechtlicher Squeeze-out“) fassen soll. Die MAQUET Medical Systems AG hält nach eigenen Angaben nach Abzug der Anzahl der eigenen Aktien der Pulsion Medical Systems SE unmittelbar und mittelbar 95,69 % am Grundkapital der Pulsion Medical Systems SE. Sie ist damit Hauptaktionärin im Sinne des Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Verordnung über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) i.V.m. § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG.

Die MAQUET Medical Systems AG hat die Höhe der Barabfindung auf EUR 20,57 pro Aktie der Pulsion Medical Systems SE festgelegt. Der gerichtlich bestellte sachverständige Prüfer hat bereits in Aussicht gestellt, dass er nach derzeitigem Stand die Angemessenheit der festgelegten Barabfindung bestätigen wird.

Der aktienrechtliche Squeeze-out wird erst mit dem zustimmenden Hauptversammlungsbeschluss und der Eintragung des Übertragungsbeschlusses im Handelsregister des Sitzes der Pulsion Medical Systems SE wirksam. Die Pulsion Medical Systems SE wird die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, die über den aktienrechtlichen Squeeze-out beschließen und voraussichtlich am 17. Oktober 2025 stattfinden soll, gesondert bekannt geben.

Pulsion Medical Systems SE

Hans-Riedl-Str. 21

85622 Feldkirchen

investor@pulsion.com

Tel: +49 (0)89 4599 14-0

Kontakt:

Ansprechpartner:



Investor Relations

PULSION Medical Systems SE

Stephan Haft

Geschäftsführender Direktor

Tel.: +49 89 / 459914 0

Fax: +49 89 / 459914 368

E-Mail: info@pulsion.com

Ende der Insiderinformation

