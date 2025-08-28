Kühltürme in Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt

GUNDREMMINGEN (dpa-AFX) - Die beiden Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks Gundremmingen werden am 25. Oktober gesprengt. Diesen Termin bestätigte ein RWE -Sprecher auf Anfrage. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Gundremmingen liegt in der Nähe von Günzburg an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Das Atomkraftwerk war der letzte betriebene Standort mit einem Siedewasserreaktor in Deutschland. Der verbliebene Block C wurde am 31. Dezember 2021 abgeschaltet.

Die Sprengung der markanten Türme soll um 12.00 Uhr stattfinden. Weitere Details nannte der RWE-Sprecher zunächst nicht. Nach Angaben des bayerischen Umweltministeriums vom Frühjahr ist der Rückbau von Block B und Block C schon sehr weit fortgeschritten./sax/DP/stk