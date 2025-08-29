EQS-News: SLR Group veröffentlicht Zahlen für Q4 24/25 und vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 24/25

EQS-News: SLR Group GmbH / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

SLR Group veröffentlicht Zahlen für Q4 24/25 und vorläufige Zahlen für Geschäftsjahr 24/25

Umsatz von 54,4 Mio. EUR in Q4 24/25 spiegelt Anzeichen für Erholung in den Kernsegmenten wider

Bereinigtes EBITDA von 6,1 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge bei 11,7 %

Umsatz von 193,5 Mio. EUR im Gesamtjahr 24/25, bereinigtes EBITDA bei 17,8 Mio. EUR auf vorläufiger Basis

Erfolgreiche Implementierung des Programms „Adapt & Grow“ zeigt Wirkung

Prognose für Geschäftsjahr 25/26: Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnagen rund 10 % über Vorjahr erwartet

St. Leon-Rot, 29. August 2025 – Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute ihre Zahlen für das vierte Quartal 24/25 sowie vorläufige, untestierte Zahlen für das Geschäftsjahr 24/25 veröffentlicht. Demnach hat das Unternehmen die zuletzt bekanntgegebenen Umsatz- und Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 24/25 erreicht.

Im vierten Quartal 24/25 erzielte SLR einen Umsatz von 54,4 Mio. EUR, was einem Rückgang um 8 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q4 23/24: 58,8 Mio. EUR) entspricht. Im Geschäftsjahr 24/25 erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von insgesamt 193,5 Mio. EUR (GJ 23/24: 240,3 Mio. EUR). Die verkauften Tonnagen lagen im vierten Quartal 24/25 bei 28 Kilotonnen und damit 3 % unter dem Vorjahreswert von 29 Kilotonnen. Auf Gesamtjahressicht konnten nach 114 Kilotonnen im Vorjahr insgesamt 95 Kilotonnen an Sphäroguss-Komponenten abgesetzt werden, sodass die am 25. Februar 2025 angepasste Prognose erreicht wurde.

„Adapt & Grow“-Programm zeigt Wirkung

Auf der Ertragsseite erwirtschaftete die SLR Group im vierten Quartal 24/25 ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 6,1 Mio. EUR, was einem Rückgang von 18 % entspricht. Entsprechend betrug die bereinigte EBITDA-Marge 11,7 %. Im Geschäftsjahr 24/25 erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes EBITDA von 17,8 Mio. EUR. Dies ist ein Rückgang um 33 % gegenüber dem Vorjahreswert von 27,2 Mio. EUR. Derweil erreichte das unbereinigte EBITDA 16,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 24/25 nach 24,6 Mio. EUR im Vorjahr.

Gunnar Halden, CFO der SLR Group, erklärt: „Das abgelaufene Geschäftsjahr stand ganz im Zeichen der erfolgreichen Implementierung des „Adapt & Grow“-Programms. Die nun weitgehend abgeschlossenen Maßnahmen haben sich im vierten Quartal positiv auf unsere Profitabilität ausgewirkt und werden weiter dazu beitragen, Effizienzsteigerungen zu realisieren. Insgesamt sehen wir uns gut gewappnet für ein wieder anziehendes Marktsentiment in unseren Kernsegmenten.“

Ausblick für Geschäftsjahr 25/26

Für das neue Geschäftsjahr 25/26 rechnet die SLR Group damit, dass die Gesamtproduktion bzw. verkauften Tonnagen um rund 10 % über dem Vorjahreswert von 95 Kilotonnen liegen werden.

Jörg Rumikewitz, CEO der SLR Group, kommentiert das neue Geschäftsjahr wie folgt: „Die aktuellen Stimmungsbarometer wichtiger Branchenverbände aus Agrarsektor und Bauwesen geben Anlass zur Zuversicht und deuten eine weitere Markterholung an. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass sich die Auftragslage zunehmend aufhellen wird. Mit dem „Adapt & Grow“-Programm haben wir unsere Organisation gezielt auf effizient skalierbares Wachstum ausgerichtet. So wollen wir das Geschäft mit wichtigen OEMs und Tier-1-Anbietern in der Bau- und Landwirtschaft weiter ausbauen und treiben hier unsere Aktivitäten voran.“

Der Bericht zum vierten Quartal 24/25 und den vorläufigen, untestierten Zahlen für das Geschäftsjahr 24/25 ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter slr-gruppe.de/de/investor-relations abrufbar.





Über SLR Group

Die SLR Group mit Hauptsitz in St. Leon-Rot, Deutschland, ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, die hauptsächlich in großen Off-Highway-Landwirtschafts- und Infrastruktur sowie Baumaschinen eingesetzt werden. SLR wurde 1970 gegründet und betreibt heute vier hochmoderne, voll investierte Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gruppe versteht sich als Full-Service-Anbieter für ihre Kunden, der von der Entwicklung und dem Werkzeugbau über den Guss bis hin zum bearbeiteten Bauteil reicht. SLR verfügt über einen erstklassigen Kundenstamm mit gefestigten Single-Source-Beziehungen in Europa und Nordamerika. Zu den Hauptkunden zählen marktführende OEMs und Tier-1-Anbieter. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erwirtschaftete die SLR Group auf vorläufiger Basis einen Nettoumsatz von 193,5 Mio. EUR. Zum Ende des letzten Jahres beschäftigte das Unternehmen 749 Mitarbeiter (HC). Die SLR Group GmbH hat eine Anleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Volumen von 75 Mio. EUR begeben, die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Nasdaq Stockholm notiert ist.





IR-Kontakt



cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Germany

Phone: +49(0)611 - 205855-23

E-Mail: burbach@cometis.de

