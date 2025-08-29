Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Werbung ausblenden

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

     Unternehmen:               Valneva SE
     ISIN:                      FR0004056851

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      26.08.2025
     Kursziel:                  EUR6.30
     Kursziel auf Sicht von:    12 months
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Simon Scholes

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:
FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 8,10 auf EUR 6,30.

Zusammenfassung:
Die FDA hat die Zulassung für Valnevas Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ für alle
Altersgruppen (vermutlich dauerhaft) ausgesetzt und dabei vier neue
schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAEs) angeführt, die mit einer
Chikungunya-ähnlichen Erkrankung übereinstimmen. Im Mai, nach Berichten über
SAEs, vor allem bei älteren Menschen mit mehreren Grunderkrankungen, haben
sowohl die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) als auch die FDA die
Verwendung von IXCHIQ in dieser Altersgruppe ausgesetzt. Die Behörden hoben
diese Beschränkungen im Juli bzw. August auf, nachdem sie festgestellt
hatten, dass IXCHIQ bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem aufgrund
von Krankheiten oder immunsuppressiven Behandlungen kontraindiziert ist.
Unserer Ansicht nach beruhte der Anstieg des Aktienkurses von Valneva von
Anfang Juli bis zum 22. August (+113%) zum großen Teil auf der Aufhebung der
Beschränkungen für IXCHIQ und den Erwartungen hinsichtlich umfangreicher
Bestellungen des Impfstoffs zur Bekämpfung des aktuellen Ausbruchs von
Chikungunya, von dem derzeit Teile Afrikas, Südostasiens, Frankreichs und
Italiens betroffen sind. Die EMA hat bisher keine Stellungnahme zu den
zusätzlichen SAEs abgegeben, aber die Aussetzung durch die FDA könnte zu
Zurückhaltung bei der Bestellung von IXCHIQ außerhalb der USA führen und den
Marktanteil des konkurrierenden Chikungunya-Impfstoffs VIMKUNYA von Bavarian
Nordic steigern. Die Aussichten für Valnevas Impfstoffkandidaten VLA15 gegen
Lyme-Borreliose bleiben jedoch unverändert. Die Ergebnisse der
Phase-3-Studie zu VLA15 sollen entweder Ende dieses Jahres oder Anfang 2026
vorliegen. Wir gehen davon aus, dass der Jahresumsatz des Marktes für
Lyme-Impfstoffe einen Höchststand von über USD2 Mrd. erreichen wird.
Vorbehaltlich positiver Phase-3-Daten und der behördlichen Zulassung plant
Pfizer, VLA15 im Herbst 2027 auf den Markt zu bringen. Wir gehen davon aus,
dass die Vermarktung von VLA15 im Jahr 2027 zu Meilensteinzahlungen in Höhe
von insgesamt USD143 Mio. von Partner Pfizer an Valneva führen wird. Darüber
hinaus wird Valneva voraussichtlich USD100 Mio. an kommerziellen
Meilensteinzahlungen auf Basis der kumulierten VLA15-Umsatzschwellen sowie
Lizenzgebühren zwischen 14% und 22% erhalten. Derzeit gibt es keinen
Impfstoff zur Vorbeugung der Lyme-Borreliose beim Menschen. Wir behalten
unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch das Kursziel auf EUR6,30 (zuvor:EUR
8,10) gesenkt, um die Abwärtskorrekturen unserer IXCHIQ-Umsatzprognosen
widerzuspiegeln. Aufwärtspotenzial: 60%.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE
(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 8.10 to EUR 6.30.

Abstract:
The FDA has suspended the license for Valneva's chikungunya vaccine, IXCHIQ,
for all age groups (presumably permanently), citing four new serious adverse
events (SAEs) consistent with chikungunya-like illness. In May, following
reports of SAEs, mainly in elderly people with several underlying medical
conditions, both the European Medicines Agency (EMA) and the FDA paused the
use of IXCHIQ in this age group. The agencies lifted these restrictions in
July and August respectively after noting that IXCHIQ is contraindicated in
individuals with a weakened immune system due to disease or
immunosuppressive treatments. In our view, the rally in Valneva's share
price from early July to 22 August (+113%) was based in large part on
lifting of restrictions on IXCHIQ and the expectations of substantial orders
for the vaccine to address the outbreak of chikungunya currently affecting
parts of Africa, South East Asia, France and Italy. The EMA has so far not
made any statement on the additional SAEs, but the FDA suspension may cause
hesitancy in ordering IXCHIQ outside the U.S. and boost the market share of
the competing chikungunya vaccine, Bavarian Nordic's VIMKUNYA. However,
prospects for Valneva's Lyme disease vaccine candidate, VLA15, remain
intact. The VLA15 phase 3 trial is set to read out either late this year or
in early 2026. We expect the annual value of the Lyme vaccine market to peak
at over USD2bn. Subject to positive phase 3 data and regulatory approval,
Pfizer plans to launch VLA15 in autumn 2027. We expect commercialisation of
VLA15 to trigger aggregate milestone payments to Valneva of USD143m from
partner Pfizer in 2027. Additionally, Valneva also stands to receive USD100m
in commercial milestones based on cumulative VLA15 sales thresholds, and
royalties of between 14% and 22%. No vaccine is currently available to
prevent Lyme disease in humans. We maintain our Buy recommendation but have
reduced the price target to EUR6.30 (previously: EUR8.10) to reflect downward
revisions to our IXCHIQ sales forecasts (Upside: 60%).

