Werbung ausblenden

APA ots news: Neues OeNB-Direktorium nun vollzählig

dpa-AFX · Uhr
    Martin Kocher steht als neuer Gouverneur an der Spitze der  
Nationalbank 

Wien (APA-ots) - Martin Kocher übernimmt mit heutiger Wirkung das Amt des  
Gouverneurs 
der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und folgt damit auf Robert 
Holzmann. Das OeNB-Direktorium besteht aus vier Mitgliedern, die vom 
Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung für jeweils sechs 
Jahre ernannt werden. 

Die Funktionsperiode von Martin Kocher als Gouverneur beginnt mit 
1. September 2025. Zudem besteht das Direktorium der OeNB aus Vize- 
Gouverneurin Edeltraud Stiftinger (seit 1. Dezember 2024), Direktor 
Thomas Steiner (seit 1. Mai 2025 in seiner zweiten Funktionsperiode) 
und Direktor Josef Meichenitsch (seit 11. Juli 2025). Damit ist das 
neue OeNB-Direktorium nun vollzählig. 

Martin Kocher war bis Anfang März 2025 österreichischer 
Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft. Zuvor leitete er bis 2021 
das Institut für Höhere Studien und hatte eine Professur an der 
Universität Wien. 2020 bis 2021 war Martin Kocher auch Präsident des 
Fiskalrates. 

Neues Direktorium inkl. CVs 

Pressefotos zum Amtsantritt 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0081    2025-09-01/10:46
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden