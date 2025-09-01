DAX behauptet sich – Nürnberger und Orsted im Fokus
Die neue Handelswoche beginnt mit verhaltenem Optimismus: Der DAX tastet sich leicht ins Plus, getragen von einer stabilen Grundstimmung. Während der Nikkei in Tokio ebenfalls zulegen konnte, zeigen sich die US-Indikationen eher richtungslos und tendieren leicht schwächer.
Makroökonomischer Überblick:
Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China kletterte im August auf 50,5 Punkte – den höchsten Stand seit März und über den Erwartungen. Damit signalisiert die Industrie erstmals seit Monaten wieder leichtes Wachstum. Neue Aufträge und eine Belebung im Exportgeschäft trugen dazu bei, während der Rückgang der Auslandsnachfrage abebbte. Dennoch bleibt das Bild gemischt: Unternehmen reduzierten erneut Personal, und steigende Inputkosten deuten auf wachsenden Preisdruck hin. Später richtet sich der Blick nach Europa: Um 11 Uhr veröffentlicht Eurostat die Arbeitslosenquote, erwartet wird eine stabile Rate von 6,2 Prozent.
Im Fokus:
Nürnberger Versicherung: Die Aktie startet schwächer, obwohl die Halbjahreszahlen ein deutlich verbessertes Bild zeichnen. Das Konzernergebnis drehte von einem Verlust von 22,9 Mio. € auf einen Gewinn von 47,7 Mio. €. Kostensenkungen, ein Sanierungsprogramm im Schadenbereich und Einmaleffekte aus Beteiligungsverkäufen trugen maßgeblich dazu bei. Der Vorstand bekräftigt die Jahresprognose von rund 40 Mio. € und strebt mittelfristig Gewinne von bis zu 100 Mio. € an.
Orsted hingegen startet fester in den Handel. Der dänische Windparkbetreiber stemmt sich gegen den Druck nach einem US-Baustopp und einer geplatzten Projektveräußerung. Rückenwind kommt vom Großaktionär Equinor: Die Norweger zeichnen neue Aktien im Wert von rund 804 Mio. €, um ihre Beteiligung zu sichern. Auch der dänische Staat unterstützt die Kapitalmaßnahme – ein Signal der Stabilität in stürmischen Zeiten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2AUX
|10,52
|25023,798074 Punkte
|35,03
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2UMQ
|20,19
|26002,006288 Punkte
|11,96
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG5WBB
|12,95
|22725,506746 Punkte
|18,53
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B2A
|16,86
|22321,363282 Punkte
|14,13
|Open End
|EUR/USD
|Bull
|UG8RHD
|2,43
|1,144644 USD
|40,17
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.09.2025; 09:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|AMD Inc.
|Call
|HD2605
|0,66
|200,00 USD
|18,59
|14.01.2026
|Silber
|Call
|UG4GGD
|1,95
|45,00 USD
|7,16
|20.03.2026
|Boeing Co.
|Call
|UG3L02
|1,36
|240,00 USD
|7,46
|17.12.2025
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD9K3R
|1,01
|220,00 USD
|14,9
|17.09.2025
|NASDAQ 100
|Put
|UG8GU2
|2,47
|22400,00 Punkte
|20,17
|17.10.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.09.2025; 09:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Sixt SE
|Long
|HC15ZJ
|2,82
|56,403202 EUR
|3
|Open End
|MDAX®
|Long
|UG6H8Q
|4,96
|20203,109259 Punkte
|3
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|HD2SXR
|26,84
|17,768494 USD
|3
|Open End
|T-Mobile US Inc.
|Long
|HD9P1N
|2,19
|220,653654 USD
|8
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UG75AG
|9,39
|60,519201 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.09.2025; 09:20 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen