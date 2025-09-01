Werbung ausblenden

EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /

EQS Group · Uhr

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG / Erwerb eigener Aktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /

01.09.2025 / 15:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 1. September 2025

Im Zeitraum vom 25. August 2025 bis einschließlich 29. August 2025 hat die Deutsche Börse AG insgesamt 44.360 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben, das mit der Bekanntmachung vom 24. Februar 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR)

25.08.2025 8.830 257,4186

26.08.2025 8.630 256,6091

27.08.2025 8.640 255,7203

28.08.2025 9.400 253,7841

29.08.2025 8.860 252,5185

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 26. Februar 2025 bis einschließlich 29. August 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.217.158 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Börse AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch ein von der Deutsche Börse AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Deutsche Börse AG wird zudem auf ihrer Internetseite (https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/investor-relations/aktie-und-anleihen/aktienrueckkauf) regelmäßig über die Fortschritte des Aktienrückkaufs informieren.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.deutsche-boerse.com
