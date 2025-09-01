EQS-DD: JadeHawk Capital S.à r.l.: Jan Duedden, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.09.2025 / 20:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Jan
|Nachname(n):
|Duedden
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|B-Manager
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|JadeHawk Capital S.à r.l.
b) LEI
|984500A65A9BPC25DE59
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A3KWK17
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.020,00 EUR
|1.000.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.020,00 EUR
|1.000.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
01.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JadeHawk Capital S.à r.l.
|Rue des Scillas 45
|2529 Howald
|Luxemburg
|Internet:
|www.jadehawk.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100442 01.09.2025 CET/CEST