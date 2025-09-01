Werbung ausblenden

EQS-DD: JadeHawk Capital S.à r.l.: Jan Duedden, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.09.2025 / 20:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jan
Nachname(n):Duedden

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:B-Manager

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

JadeHawk Capital S.à r.l.

b) LEI

984500A65A9BPC25DE59 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:DE000A3KWK17

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1.020,00 EUR1.000.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1.020,00 EUR1.000.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

29.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache:Deutsch
Unternehmen:JadeHawk Capital S.à r.l.
Rue des Scillas 45
2529 Howald
Luxemburg
Internet:www.jadehawk.eu
