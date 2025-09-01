Werbung ausblenden

EQS-DD: The Platform Group AG: Benner Holding GmbH, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.09.2025 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Benner Holding GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Dominik Pasqual
Nachname(n): Benner
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
The Platform Group AG

b) LEI
391200T7OHCG8YPRQW61 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2QEFA1

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,50000 EUR 475.000,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,5000 EUR 475.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Platform Group AG
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
Internet: https://the-platform-group.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100434  01.09.2025 CET/CEST

Platform Group
