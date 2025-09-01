EQS-DD: The Platform Group AG: Benner Holding GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.09.2025 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Benner Holding GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Dominik Pasqual
|Nachname(n):
|Benner
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|The Platform Group AG
b) LEI
|391200T7OHCG8YPRQW61
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2QEFA1
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|9,50000 EUR
|475.000,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|9,5000 EUR
|475.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|29.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
01.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Platform Group AG
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100434 01.09.2025 CET/CEST
onvista Premium-Artikel
Diageo, Pernod-Ricard und Co.Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeTrumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: The Platform Group AG stockt Unternehmensanleihe 2024 aufheute, 09:00 Uhr · EQS Group
Original-Research: The Platform Group AG (von NuWays AG): Buy29. Aug. · dpa-AFX
EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf29. Aug. · EQS Group