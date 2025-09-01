Werbung ausblenden

Mehrzahl der Beschäftigten lehnt längere Arbeitszeiten ab

dpa-AFX · Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Beschäftigten möchte nicht mehr arbeiten - und hält es volkswirtschaftlich auch nicht für notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung von 2.000 Angestellten in Deutschland im Auftrag des Karrierenetzwerks Xing. Stattdessen gaben etwa zwei Drittel an, dass sie lieber weniger arbeiten wollten.

Angesichts fehlender Fachkräfte und des demografischen Wandels fordern Fachleute und Politiker immer wieder, dass die Menschen in Deutschland mehr und länger arbeiten sollten. Dafür hatte sich unter anderem zuletzt Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ausgesprochen.

Mehrarbeit ist vielen zu stressig

Doch laut der Online-Umfrage halten 64 Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 65 Jahren Mehrarbeit nicht für notwendig, um den Wohlstand zu erhalten - und damit etwas mehr als noch vor einem Jahr, als 58 Prozent der Befragten diese Meinung vertraten. 60 Prozent sprachen sich ebenfalls dagegen aus, selbst mehr zu arbeiten, bei den 55- bis 65-Jährigen waren es sogar rund zwei Drittel.

Als Gründe für die Ablehnung nannten die Befragten vor allem Stress, zu wenig Zeit für sich selbst und die Hobbys sowie zu wenig Zeit für Care-Arbeit, Familie, Freunde und Verwandte. 67 Prozent erklärten demzufolge, ihre Arbeitszeit gerne reduzieren zu wollen, überdurchschnittlich oft taten dies die 25- bis 34-Jährigen (74 Prozent).

Das könnte Beschäftigte motivieren

Doch was könnte Menschen bewegen, freiwillig mehr zu arbeiten? In der Umfrage gaben die Beschäftigten an, die nicht weniger arbeiten wollten, dass sie dies aus finanziellen Gründen und aus Spaß an ihrem Job tun würden. Ähnlich äußerten sich die Befragten zu Anreizen für freiwillige Mehrarbeit: Die stärkste Motivation sind demnach Bonuszahlungen und Prämien, gefolgt von einem deutlich höheren Gehalt, zusätzlichen Urlaubstagen und steuerlichen Anreizen./igl/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Tarife bleiben dennoch vorerst in Kraft
US-Berufungsgericht: Meiste Trump-Zölle sind rechtswidrig30. Aug. · dpa-AFX
US-Berufungsgericht: Meiste Trump-Zölle sind rechtswidrig
Deutschland
Einfuhrpreise fallen weiter dank günstiger Energiekosten29. Aug. · dpa-AFX
Einfuhrpreise fallen weiter dank günstiger Energiekosten
Wichtiger Indikator der Notenbank
PCE-Inflation in den USA bleibt wie erwartet bei 2,6 Prozent29. Aug. · onvista
PCE-Inflation in den USA bleibt wie erwartet bei 2,6 Prozent
Konjunkturdaten
US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet28. Aug. · dpa-AFX
Ein Aktienkurs ist vor einem Dollar-Schein zu sehen.
Konjunkturdaten
Inflation in Deutschland zieht wieder an: 2,2 Prozent im August29. Aug. · dpa-AFX
Inflation in Deutschland zieht wieder an: 2,2 Prozent im August
Weitere Artikel
Werbung ausblenden