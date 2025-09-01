Werbung ausblenden

OTS: Daudert & Daudert GmbH / Daudert & Daudert GmbH kritisiert BaFin: ...

dpa-AFX · Uhr
    Daudert & Daudert GmbH kritisiert BaFin: Falschmeldungen verunsichern
Anleger
Rostock (ots) - Die Daudert & Daudert GmbH warnt vor ihrer Ansicht nach
überzogenen Praktiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin). Anlass ist ein Fall, bei dem eine Banküberweisung von 50.000 Euro mit
dem Verwendungszweck "Aktienkauf" eine Verdachtsmeldung und nachfolgende
Ermittlungen von BaFin und Bundesbank auslöste - obwohl der Vorgang nach
geltendem Recht unbedenklich sein könnte - und letztendlich auch war..

"Es ist gefährlich, wenn Bankmitarbeiter im Zahlungsverkehr zu faktischen
Zuträgern von Behörden werden", sagt Geschäftsführer Christian Daudert.
"Wochenlange Prüfungen basierend auf haltlosen Mutmaßungen schaden Unternehmen,
Anlegern und letztlich dem Vertrauen in den Finanzmarkt."

Nach Auffassung von Daudert versucht die BaFin durch Überaktivität, eigene
Versäumnisse im Wirecard-Skandal zu überdecken - auf Kosten kleiner
Marktteilnehmer.

Über die Daudert & Daudert GmbH

Die Daudert & Daudert GmbH mit Sitz in Rostock ist seit 1997 als
Finanzdienstleister spezialisiert auf Services für die Fußballbranche.

Pressekontakt:

Daudert & Daudert GmbH
Grubenstraße 20, 18055 Rostock
E-Mail: mailto:info@daudert.de
Web: http://www.daudert.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52634/6108387
OTS:               Daudert & Daudert GmbH
