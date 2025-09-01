Werbung ausblenden

OTS: NÜRNBERGER Versicherung / Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten ...

dpa-AFX · Uhr
    Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten Halbjahreszahlen
Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Versicherung hat das Konzernergebnis im ersten
Halbjahr deutlich verbessert: Es stieg von -22,9 Mio. auf jetzt 47,7 Mio. EUR.
Laut dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht der NÜRNBERGER
Beteiligung-AG reduzierte sich der Umsatz leicht auf 2,239 (2,293) Mrd. EUR.

Die Gründe hierfür liegen zum einen in strukturellen Verbesserungen durch das im
Vorjahr eingeleitete Sanierungsprogramm im Schadensegment sowie in bereits
realisierten Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm #FitfürdieZukunft.
Zum anderen wirkten sich Einmaleffekte aus dem Verkauf von Beteiligungen positiv
aus.

Das Segmentergebnis der Schadenversicherungen verbesserte sich stark von -63,8
Mio. auf jetzt 10,8 Mio. EUR. Das Segmentergebnis der Lebensversicherungen
verringerte sich auf 25,0 Mio. Euro (28,4 Mio. EUR). Die Krankenversicherungen
trugen 3,7 Mio. EUR (4,0 Mio. EUR) zum Konzernergebnis bei. Und das
Segmentergebnis der Bankdienstleistungen stieg von 4,9 Mio. auf 7,1 Mio. EUR.

CEO Harald Rosenberger zeigt sich entsprechend zufrieden: "Die
Halbjahresergebnisse belegen, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen und wir
Fortschritte machen. Dennoch liegt noch ein Weg vor uns, um nachhaltig und
dauerhaft in die angestrebte Gewinnzone zurückzukehren."

Der Vorstand bekräftigte seine Prognose für das Konzernergebnis in der
Größenordnung von 40 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2025. Mittelfristig
strebt der Konzern einen jährlichen Gewinn von mindestens 80 bis 100 Mio. EUR
an.

Ausführliche Presse-Information: https://www.nuernberger.com /media relations

Pressekontakt:

Martin Gosen
Unternehmenskommunikation
Nürnberger Versicherung

mailto:Presse@nuernberger.de
(0911) 531-6221

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43337/6107590
OTS:               NÜRNBERGER Versicherung
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Diageo, Pernod-Ricard und Co.
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?
Kolumne von Alexander Mayer
Die USA stecken in der Schuldenklemme – so könnten sie rauskommengestern, 08:30 Uhr · decentralist.de
Bitcoin und Dollar-Noten sind zu sehen
Kolumne von Stefan Riße
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben30. Aug. · Acatis
Trumps Fed-Attacke könnte verheerende Folgen haben
Drei Fragen an Bernecker 29.08.2025
Warum packt der Dax keine Rekorde? Schluckt Unicredit die Commerzbank? Was ist mit Trumps Attacken auf die Fed?29. Aug. · onvista
Warum packt der Dax keine Rekorde? Schluckt Unicredit die Commerzbank? Was ist mit Trumps Attacken auf die Fed?
Präsident will vor Supreme Court ziehen
Gericht kippt Trumps Zölle – sie bleiben dennoch vorerst in Kraft30. Aug. · dpa-AFX
Gericht kippt Trumps Zölle – sie bleiben dennoch vorerst in Kraft
Weitere Artikel
Werbung ausblenden