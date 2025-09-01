OTS: NÜRNBERGER Versicherung / Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten ...
dpa-AFX · Uhr
Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten Halbjahreszahlen Nürnberg (ots) - Die Nürnberger Versicherung hat das Konzernergebnis im ersten Halbjahr deutlich verbessert: Es stieg von -22,9 Mio. auf jetzt 47,7 Mio. EUR. Laut dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht der NÜRNBERGER Beteiligung-AG reduzierte sich der Umsatz leicht auf 2,239 (2,293) Mrd. EUR. Die Gründe hierfür liegen zum einen in strukturellen Verbesserungen durch das im Vorjahr eingeleitete Sanierungsprogramm im Schadensegment sowie in bereits realisierten Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm #FitfürdieZukunft. Zum anderen wirkten sich Einmaleffekte aus dem Verkauf von Beteiligungen positiv aus. Das Segmentergebnis der Schadenversicherungen verbesserte sich stark von -63,8 Mio. auf jetzt 10,8 Mio. EUR. Das Segmentergebnis der Lebensversicherungen verringerte sich auf 25,0 Mio. Euro (28,4 Mio. EUR). Die Krankenversicherungen trugen 3,7 Mio. EUR (4,0 Mio. EUR) zum Konzernergebnis bei. Und das Segmentergebnis der Bankdienstleistungen stieg von 4,9 Mio. auf 7,1 Mio. EUR. CEO Harald Rosenberger zeigt sich entsprechend zufrieden: "Die Halbjahresergebnisse belegen, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen und wir Fortschritte machen. Dennoch liegt noch ein Weg vor uns, um nachhaltig und dauerhaft in die angestrebte Gewinnzone zurückzukehren." Der Vorstand bekräftigte seine Prognose für das Konzernergebnis in der Größenordnung von 40 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2025. Mittelfristig strebt der Konzern einen jährlichen Gewinn von mindestens 80 bis 100 Mio. EUR an. Ausführliche Presse-Information: https://www.nuernberger.com /media relations Pressekontakt: Martin Gosen Unternehmenskommunikation Nürnberger Versicherung mailto:Presse@nuernberger.de (0911) 531-6221 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43337/6107590 OTS: NÜRNBERGER Versicherung
onvista Premium-Artikel
Diageo, Pernod-Ricard und Co.Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen27. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Diageo, Pernod-Ricard und Co.Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?gestern, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Alexander MayerDie USA stecken in der Schuldenklemme – so könnten sie rauskommengestern, 08:30 Uhr · decentralist.de
Drei Fragen an Bernecker 29.08.2025Warum packt der Dax keine Rekorde? Schluckt Unicredit die Commerzbank? Was ist mit Trumps Attacken auf die Fed?29. Aug. · onvista
Präsident will vor Supreme Court ziehenGericht kippt Trumps Zölle – sie bleiben dennoch vorerst in Kraft30. Aug. · dpa-AFX