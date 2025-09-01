Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu China/Indien

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu China/Indien:

"China und Indien beäugen sich seit Jahrzehnten überaus kritisch. Es gibt anhaltende Grenzstreitigkeiten und ein Ringen um die Vormachtstellung in Asien. Chinas Erzfeind, der Dalai Lama, lebt im indischen Exil. Und Indiens ungeliebter Nachbar Pakistan hält engste Beziehungen zu Peking. Doch Trumps Zollpolitik ist nun ein Grund dafür, dass die beiden Länder wieder eine Annäherung suchen. Indien, geopolitisch bisher klar an der Seite der USA verortet, leidet unter den hohen Aufschlägen, die für Tech-Exporte bezahlt werden müssen. Staatschef Xi sieht es daher als bestmögliches Szenario an, wenn 'der Elefant und der Drache' künftig gemeinsam tanzen."/yyzz/DP/he